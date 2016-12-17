''Boyun eğmeyeceğiz''
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, son günlerde yaşanan terör olaylarına tepki gösterdi.
Özbek, kulübün internet sitesinden yer alan açıklamasında, "Ülkemizin huzurunu bozmak için her geçen gün artan sıklıkta güvenlik güçlerimizi ve sivil vatandaşlarımızı hedef alan alçak terör saldırılarına boyun eğmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray camiası olarak teröre karşı mücadelede ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:
"Galatasaray Kulübü olarak bu hainlerle baş etmenin en iyi yolunun milli beraberlik ve bütünlük içinde kardeşçe yaşantımızdan ödün vermemek olduğunun farkındayız. Bütünlüğümüzü ve milli egemenliğimize yapılan bu saldırıların yüce milletimizin iradesini değil kırmak zayıflatma şansı bile yoktur. Bu alçaklıklar karşısında Galatasaray camiası olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilmesini isteriz. İzne çıkmış askerlerimize, evine dönmek için toplanan polislerimize, sadece yoldan geçtiği için bu tip alçak saldırıya maruz kalan vatandaşlarımıza tüm milletimiz olarak bunu borç biliriz."
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:58
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
''Boyun eğmeyeceğiz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.