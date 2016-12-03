Tolga Ciğerci’de ödem var

Riekerink son 2 maçta forma giymeyen Tolga Ciğerci'nin ayağında ödem olduğunu ve bugün takımla çalışacağını kaydederken, Sigthorsson için, "Kolbeinn'in sakatlığını tam çözemedik. Temennim bir an önce aramıza katılması" bilgisini verdi.