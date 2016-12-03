Tolga Ciğerci’de ödem var
Riekerink son 2 maçta forma giymeyen Tolga Ciğerci'nin ayağında ödem olduğunu ve bugün takımla çalışacağını kaydederken, Sigthorsson için, "Kolbeinn'in sakatlığını tam çözemedik. Temennim bir an önce aramıza katılması" bilgisini verdi.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:25
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