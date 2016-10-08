 Fenerium’un önünde 4 yıldız göndermesi – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Fenerium’un önünde 4 yıldız göndermesi

    Fenerium’un önünde 4 yıldız göndermesi

    Cimbom'da sosyal medyayı en aktif kullanan isim hiç şüphesiz Lukas Podolski. Alman yıldız ezeli rakipleri 'ye taş atmadan da duramıyor. Dün de Fenerium önünde '4 yıldız pozu' verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Poldi'nin bu fotoğrafını çok beğendi.



    'Poldi'ye pası at o da golü yapsın'
    Antalya maçının yıldızı Lukas Podolski'nin keyfi yerinde. Güzel futbolunu 2 golle süsleyen Alman yıldız antrenmanlarda da bir hayli neşeli. Dün İnstagram hesabından bir idman fotoğrafı paylaşan tecrübeli oyuncu "Poldi'ye pası at o da gol yapsın" yazdı.

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    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:04
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