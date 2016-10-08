Fenerium’un önünde 4 yıldız göndermesi
Cimbom'da sosyal medyayı en aktif kullanan isim hiç şüphesiz Lukas Podolski. Alman yıldız ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye taş atmadan da duramıyor. Dün de Fenerium önünde '4 yıldız pozu' verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Poldi'nin bu fotoğrafını çok beğendi.
'Poldi'ye pası at o da golü yapsın'
Antalya maçının yıldızı Lukas Podolski'nin keyfi yerinde. Güzel futbolunu 2 golle süsleyen Alman yıldız antrenmanlarda da bir hayli neşeli. Dün İnstagram hesabından bir idman fotoğrafı paylaşan tecrübeli oyuncu "Poldi'ye pası at o da gol yapsın" yazdı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:04
- İşte son Kartal
Toplam 18
Yorum
masallah herkes uzman olmus !!
- Fener'e koşuyor!
Toplam 32
Yorum
Sneijder_W 13. sıradaki Trabzonspor'da gösterdiği üstün başarı yüzünden febe'ye transfer oldu. 10 numara koydum sahaya başladım oynamaya . 10 numara koydum sahaya da başladım oynamaya. Maça baktım 10 numara yok başladım ağlamaya.
- İşte son Kartal
Toplam 18
Yorum
engin bos konusuyorsun cihad kardes..1. babel bonservissiz geldi, masinin artmasinin sebebleri var, 1. deportivo da iyi futbol oynadi ve kulüblerin ilgisini cekti2. bonservisi yok 3.türkiyenin hali belli, sen babel gibi bir futbolcuyu 2 mio getirebiliyorsan, helal olsun dersin birakirsin. Simdi gelelim mitrovice, adam 23 yasinda hirvat milli takimda oynuyor, kaca gelecekti? hem ekici nerde oynuyor, mitrovic nerde oynuyor, sen istersen ilk önce bunu arastir..
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