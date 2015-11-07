 Karaman: Tarihi bir galibiyet – Fotomaç – 07 Kasım 2015
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    Karaman: Tarihi bir galibiyet

    Karaman: Tarihi bir galibiyet

    Hiikmet Karaman: " gibi bir takıma karşı 1-0'dan gelmek kolay mı? Bizi biraz hafife mi aldılar, bilemiyorum. Tarihi bir galibiyet. Rize'nin tarihine geçecek bir galibiyet. Onun için sevinçliyiz."

    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray'ı 4-3 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Hikmet Karaman şu ifadeleri kullandı:
    "Biz Anadolu takımları için, gibi takımlara karşı bakarsan, 30-40 maçta 1-2 kez kazanmışızdır. Ama şu var: topu kazanmak için inanılmaz bir efor sarfediyorsunuz. Galatasaray iyi pas yapan ve iyi şuttörleri olan oyunculardan kurulu. Hücumda o kadar basit pas hataları yapıyoruz ki, ne kadar antrenman yaparsan yap, belli bir yere kadar ilerliyorsun.

    Bak gollere. Sneijder şut, gol! Podolski şut, gol! 1-0 geriden geldik. Galatasaray gibi bir takıma karşı 1-0'dan gelmek kolay mı? Bizi biraz hafife mi aldılar, bilemiyorum.

    maçında 'beleş' diye bir penaltı verildi, ben konuşmadım ama konuşuldu. Ama orada kırmızı kartlar verildi. Sonra 3 maç kaybettik. Biz Kayseri'de kazanmaya oynamadık ki, önce puana oynadık. Orada da penaltımız verilmedi.

    Rakibe baktığımızda Selçuk, Sneijder, Burak, Umut, Podolski. Bu demek oluyor ki, orta saha üstünlüğünün bizde olması lazım. Tarihi bir galibiyet. Rize'nin tarihine geçecek bir galibiyet. Onun için sevinçliyiz. Galatasaray'a ve Hamzaoğlu'na da teşekkür ederim."
    1. 07 Kasım 2015, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:05
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