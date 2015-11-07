Karaman: Tarihi bir galibiyet
Hiikmet Karaman: "Galatasaray gibi bir takıma karşı 1-0'dan gelmek kolay mı? Bizi biraz hafife mi aldılar, bilemiyorum. Tarihi bir galibiyet. Rize'nin tarihine geçecek bir galibiyet. Onun için sevinçliyiz."
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray'ı 4-3 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Hikmet Karaman şu ifadeleri kullandı:
"Biz Anadolu takımları için, Fenerbahçe Galatasaray gibi takımlara karşı bakarsan, 30-40 maçta 1-2 kez kazanmışızdır. Ama şu var: topu kazanmak için inanılmaz bir efor sarfediyorsunuz. Galatasaray iyi pas yapan ve iyi şuttörleri olan oyunculardan kurulu. Hücumda o kadar basit pas hataları yapıyoruz ki, ne kadar antrenman yaparsan yap, belli bir yere kadar ilerliyorsun.
Bak gollere. Sneijder şut, gol! Podolski şut, gol! 1-0 geriden geldik. Galatasaray gibi bir takıma karşı 1-0'dan gelmek kolay mı? Bizi biraz hafife mi aldılar, bilemiyorum.
Kasımpaşa maçında 'beleş' diye bir penaltı verildi, ben konuşmadım ama konuşuldu. Ama orada kırmızı kartlar verildi. Sonra 3 maç kaybettik. Biz Kayseri'de kazanmaya oynamadık ki, önce puana oynadık. Orada da penaltımız verilmedi.
Rakibe baktığımızda Selçuk, Sneijder, Burak, Umut, Podolski. Bu demek oluyor ki, orta saha üstünlüğünün bizde olması lazım. Tarihi bir galibiyet. Rize'nin tarihine geçecek bir galibiyet. Onun için sevinçliyiz. Galatasaray'a ve Hamzaoğlu'na da teşekkür ederim."
Bak gollere. Sneijder şut, gol! Podolski şut, gol! 1-0 geriden geldik. Galatasaray gibi bir takıma karşı 1-0'dan gelmek kolay mı? Bizi biraz hafife mi aldılar, bilemiyorum.
Kasımpaşa maçında 'beleş' diye bir penaltı verildi, ben konuşmadım ama konuşuldu. Ama orada kırmızı kartlar verildi. Sonra 3 maç kaybettik. Biz Kayseri'de kazanmaya oynamadık ki, önce puana oynadık. Orada da penaltımız verilmedi.
Rakibe baktığımızda Selçuk, Sneijder, Burak, Umut, Podolski. Bu demek oluyor ki, orta saha üstünlüğünün bizde olması lazım. Tarihi bir galibiyet. Rize'nin tarihine geçecek bir galibiyet. Onun için sevinçliyiz. Galatasaray'a ve Hamzaoğlu'na da teşekkür ederim."
- 07 Kasım 2015, Cumartesi
- Güncelleme: 14:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Depay için kötü haber
Toplam 16
Yorum
gsli sen keyfimizin kahyasimisin bos bos konusuyorsun
- ''2 kupayı alsınlar o zaman konuşalım''
Toplam 18
Yorum
Olp Hasan hasannnnnn kaybol bakim sen suradan 18 yilmi desem 6.0 mi desem senin canli yayinda aglayarak mum yaktik yine bize koydular demenimo desem bilemedim hadi allaha emanetsin o zamanki arkadaslarin nerde nesele hakan arif
- Es Es iddialı
Toplam 2
Yorum
murat transfer yasağı var ne takviyesi
Karaman: Tarihi bir galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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