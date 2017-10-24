Lucescu'nun yılın futbolcu oyu belli oldu
FIFA yılın oyuncusu ödülünde Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu ve Emre Belözoğlu'nun oyları belli oldu.
Cristiano Ronaldo'nun seçildiği yılın oyuncusu oylamasında Türkiye'den Mircea Lucescu ve milli takım kaptanı Emre Belözoğlu oy verdi.
Oylamada Rumen hocanın ilk 3 tercihinde Ronaldo yer almazken, Messi ilk tercihi oldu. Lucescu oyunu; Lionel Messi, Sergio Ramos ve Luka Modric'ten yana kullandı.
Emre Belözoğlu ise Messi, Ronaldo ve Buffon tercihinde bulundu.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:13
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Ne yaptın Tudor!
Toplam 14
Yorum
GÖRENGÖREN Demekki hocadan iyi anlayan YÖNETİCİLER varmış . O zaman hocaları fazla büyütmemek lazımmış. GERÇEK BU
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Böyle gitmez!
Toplam 11
Yorum
net orta sahada kopukluk var defans bazen uyuyor bir bakıyorsun rakip çok rahat ceza sahasına girebiliyor orta saha eskisi gibi değil
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Önümüzü kesemezler!
Toplam 27
Yorum
sami pozisyonun başlangıcı ofsayt neden söylenmiyor sadece 2 programda söylendi denayer da net kırmızı kart 2 penaltı verilebilirdi biri net pen
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