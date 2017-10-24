 Lucescu'nun yılın futbolcu oyu belli oldu – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Lucescu'nun yılın futbolcu oyu belli oldu

    Lucescu'nun yılın futbolcu oyu belli oldu

    FIFA yılın oyuncusu ödülünde Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu ve Emre Belözoğlu'nun oyları belli oldu.

    Cristiano Ronaldo'nun seçildiği yılın oyuncusu oylamasında Türkiye'den Mircea Lucescu ve milli takım kaptanı Emre Belözoğlu oy verdi.

    Oylamada Rumen hocanın ilk 3 tercihinde Ronaldo yer almazken, Messi ilk tercihi oldu. Lucescu oyunu; Lionel Messi, Sergio Ramos ve Luka Modric'ten yana kullandı.

    Emre Belözoğlu ise Messi, Ronaldo ve Buffon tercihinde bulundu.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:13
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