Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 10 binden fazla Çinli sporcunun yasaklı madde kullandığı yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlattı.
WADA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Alman televizyon kanalı ARD'de yayınlanan bir belgeseldeki 1980 ve 1990'lı yıllarda Çin'de sistematik doping yapıldığına ilişkin iddialar üzerine soruşturma açıldığı bildirildi. Söz konusu belgeselde, o dönem Çin'in olimpik milli takımında doktorluk yapan Xue Yinxian, 1980 ve 1990'lı yıllarda futbol, atletizm, yüzme, voleybol, basketbol, masa tenisi, atlama, cimnastik ve halter branşlarında olmak üzere ülkedeki 10 binden fazla sporcunun yasaklı madde kullandığını iddia etmişti. Çin'in büyük organizasyonlardaki tüm madalyalarının doping sayesinde kazanıldığını savunan Xue Yinxian, bir cimnastikçiye yasaklı madde vermeyi reddettiği gerekçesiyle milli takımdan uzaklaştırıldığını öne sürmüştü.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:32
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Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik
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Düsselldorf'lu Aykut'mu kilitlemis ? Gs idare heyeti Tudor'u KORKUTTU ! Kaybetme, 8i koru dedi ! O‘da her zamanki oyununu oynayacak takimi cikaramadi !
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Türk Telekom kapanabilir!
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1 maçmı ? aynı olay vodafone parkta olsa 3 maç ceza verirlerdi , ondan sonra bjk kollanıyor dersiniz, ligin başından beri gs kollanıyor konuşan yok
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"Cesur F.Bahçeliler"
Toplam 9
Yorum
ALİ EYYAM
WADA'dan Çin'deki doping iddialarına soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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