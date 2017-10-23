WADA'dan Çin'deki doping iddialarına soruşturma

WADA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Alman televizyon kanalı ARD'de yayınlanan bir belgeseldeki 1980 ve 1990'lı yıllarda Çin'de sistematik doping yapıldığına ilişkin iddialar üzerine soruşturma açıldığı bildirildi. Söz konusu belgeselde, o dönem Çin'in olimpik milli takımında doktorluk yapan Xue Yinxian, 1980 ve 1990'lı yıllarda futbol, atletizm, yüzme, voleybol, basketbol, masa tenisi, atlama, cimnastik ve halter branşlarında olmak üzere ülkedeki 10 binden fazla sporcunun yasaklı madde kullandığını iddia etmişti. Çin'in büyük organizasyonlardaki tüm madalyalarının doping sayesinde kazanıldığını savunan Xue Yinxian, bir cimnastikçiye yasaklı madde vermeyi reddettiği gerekçesiyle milli takımdan uzaklaştırıldığını öne sürmüştü.