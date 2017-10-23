 WADA'dan Çin'deki doping iddialarına soruşturma – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    'dan 'deki doping iddialarına soruşturma

    WADA'dan Çin'deki doping iddialarına soruşturma

    Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (), 10 binden fazla Çinli sporcunun yasaklı madde kullandığı yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

    'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Alman televizyon kanalı ARD'de yayınlanan bir belgeseldeki 1980 ve 1990'lı yıllarda 'de sistematik doping yapıldığına ilişkin iddialar üzerine soruşturma açıldığı bildirildi. Söz konusu belgeselde, o dönem Çin'in olimpik milli takımında doktorluk yapan Xue Yinxian, 1980 ve 1990'lı yıllarda futbol, atletizm, yüzme, voleybol, basketbol, masa tenisi, atlama, cimnastik ve halter branşlarında olmak üzere ülkedeki 10 binden fazla sporcunun yasaklı madde kullandığını iddia etmişti. Çin'in büyük organizasyonlardaki tüm madalyalarının doping sayesinde kazanıldığını savunan Xue Yinxian, bir cimnastikçiye yasaklı madde vermeyi reddettiği gerekçesiyle milli takımdan uzaklaştırıldığını öne sürmüştü.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:32
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