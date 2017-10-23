UEFA'dan Özçiğdem'e görev
FIFA kokartlı kadın hakem Meliz Özçiğdem, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri 4. Grup'ta yarın oynanacak İsveç-Macaristan müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Boras şehrindeki Boras Arena'da TSİ 19.45'te başlayacak müsabakada, Meliz Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Betül Nur Yılmaz üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsveç Futbol Federasyonundan Asa Olsson olacak.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:09
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Yorum
Eflanili Nerde o günler!...daha önce fanatik GS'lı Ali AYDIN'a astırmışlardı. Cüneyt'ede astırırlar inşaallah.FB'nin gücü ve lobisi yok.
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Devre arasında Ada yolcusu!
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Yorum
kartalcan eger oguzhan da cok isterse gitmek o zaman sene sonu gelsinler konusalim.Bizim kaptana bu sene daha cok ihtiyacimiz var
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Devre arasında Ada yolcusu!
Toplam 15
Yorum
kartalcan oguzhan bu sene inisli cikisli grafik ciziyor ama kumas olarak bu ligin en iyi 3 futbolcusundan biri.Kusura bakmasinlar ama devre arasiolmaz
UEFA'dan Özçiğdem'e görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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