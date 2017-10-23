TFF'den İşitme Engelliler Milli Takımı'na ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, son olimpiyat şampiyonu İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen ziyarette, milli takımın temmuz ayında Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda elde ettiği şampiyonluktan dolayı tebrik edildiği bildirildi.
Açıklamada, milli takımın, TFF'nin verdiği özel ödül nedeniyle Cengiz Zülfikaroğlu ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür ettiği kaydedildi. TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme maçları hazırlıklarını Manavgat'ta yaptığı kampta sürdürüyor.
Milliler, elemelerdeki ilk maçında 29 Ekim'de İngiltere ile karşılaşacak.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:07
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Yorum
MUSTAFA OLÇAY GS KORKAK FUTBOL OYNADI FENER DAHA ÇOK İHTİYACI VARKEN KORKAK FUTBOL OYNADI HAKEM NEŞİŞ YANSIN NE KABAP DEDİ.! DÜNYA DERBİSİYMİŞ..
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Devre arasında Ada yolcusu!
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Yorum
pençeli kartal şamp.ligi bitince yıl sonu cenk 50 oğuzhan 20 ye gider. Grupdan çıkınca Tottenham eleyeceğiz. Cenk Harry Kane den büyük olduğunu gösterecek
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Muharrem Usta, sıkıntılı günler yaşıyor
Toplam 16
Yorum
serdar muharrem usta trabzonspor u yönetecek nadide insanlardan biridir.ersun yanal kötü bir hoca değildir,sadece şansız ve doku tutmamıştır,
TFF'den İşitme Engelliler Milli Takımı'na ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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