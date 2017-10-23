 Malatyaspor USA şampiyonluğa koşuyor! – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    şampiyonluğa koşuyor!

    Malatyaspor USA şampiyonluğa koşuyor!

    Amerika Cosmapoliten Kuzey Ligi'nde mücadele eden, Ümit Karan’ın çalıştırdığı , Bronx Supreme FC takımının 6-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

    Amerika'da kendi sahasında Bronx Supreme FC takımını ağırlayan karşılaşmada rakibine gol yağdırdı. Engin Baytar 12, 52 ve 86. dakikalarda 3 gol birden atarak skoru belirleyen isim oldu. Diğer golleri 72. dakikada Can Aydoğan, 42. dakikada Mustafa Güllüce ve 64. dakikada Kemal Gürler attı. Karşılaşma 6-2 Malatyaspor USA'nın galibiyetiyle sonuçlandı.

    Malatyaspor USA Teknik direktörü Ümit Karan maç sonrası yaptığı açıklamada "Bu sene Amerika'da şampiyonluk kupasını alacağız. Oynadığımız 6 maçtan 5'ini kazandık. Her hafta daha iyi oynayarak lige ağırlığımızı tamamen koyduk. Şampiyonluk hedefine yaklaşıyoruz" dedi. Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu da takımın şampiyonluk havasına girdiğini belirterek "inşallah Amerika'da ipi göğüsleyeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerini bizleri görmeye ve destek olmaya davet ediyoruz" dedi.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:01
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