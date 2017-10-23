Malatyaspor USA şampiyonluğa koşuyor!
Amerika Cosmapoliten Kuzey Ligi'nde mücadele eden, Ümit Karan’ın çalıştırdığı Malatyaspor USA, Bronx Supreme FC takımının 6-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.
Malatyaspor USA Teknik direktörü Ümit Karan maç sonrası yaptığı açıklamada "Bu sene Amerika'da şampiyonluk kupasını alacağız. Oynadığımız 6 maçtan 5'ini kazandık. Her hafta daha iyi oynayarak lige ağırlığımızı tamamen koyduk. Şampiyonluk hedefine yaklaşıyoruz" dedi. Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu da takımın şampiyonluk havasına girdiğini belirterek "inşallah Amerika'da ipi göğüsleyeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerini bizleri görmeye ve destek olmaya davet ediyoruz" dedi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:01
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Valbuena'dan Kocaman'a tepki! Değişikliği beğenmedi
Toplam 20
Yorum
aykut valbuena çok kendine oynuyor . ilerde pas vermek yerine kaybettiği toplar kalemizde tehlike yaratıyor.bence doğru değisiklik.taze kan lazmdı
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Çakır'a isyan
Toplam 56
Yorum
Derbi mi Dünya derbisiymiş gülerim ben buna 90dkda 3 bilemedin 4 gol pozisyonu olan,1 golün dahi olmadığı maça ne ad takılır ben bilemedim
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Ümit Karan'dan flaş Cüneyt Çakır paylaşımı!
Toplam 6
Yorum
bayram bu adamı avrupada oyunatan kımse helal olsun ankaragücü taraftarı olsa sahadan kovalardi yazık valla ögle maçmi yönetılır
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