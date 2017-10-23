Korkutan sakatlık! Kaburgası kırıldı, akciğeri delindi
Bir dönem Beşiktaş'ın da formasını giyen Ersan Adem Gülüm yeni takımı Adelaide United'la çıktığı maçta yaşadığı sakatlıkta yürekler ağıza geldi.
Avustralya Ligi'nde Melbourne City'le Adelaide United karşılaştı. Yaşanan bir pozisyonda hava topuna yükselen Ersan Gülüm, Carl Valeri'yle çarpıştı ve bir anda yerde kaldı. Yerde kıvranan ve acil bir şekilde oyundan alınan başarılı savunmacı, yapılan ilk tedavide kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi. Doktarların Ersan'ın sağlığı ile ilgili yaptığı açıklamada kırılan kaburgaların akciğeri deldi belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada ise Ersan Adem Gülüm'ün iki gün boyunca acil serviste kontrol altında tutulduğu ifade edildi.
Oyuncunun bir süre solunum sorunu yaşadığı ancak şimdi durumunun iyi olduğu belirtildi
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:48
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Korkutan sakatlık! Kaburgası kırıldı, akciğeri delindi
Toplam 1
Yorum
mehmet çok geçmiş olsun rabbim acil şifalar versin
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Sosa’ya sert uyarı
Toplam 7
Yorum
PALA61 GELMEK İSTEMİYORDU ZORLA ALIP YUSUFU YOK ETTİNİZ
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Derbilerde Tudor'un yüzü gülmüyor
Toplam 2
Yorum
rohagi hoca fantazi yapacaksan kolay maclarda yap. kazanan duzeni niye bozuyorsun? dortlu defans lines ve rodriges oynasaydi yenerdik.
Korkutan sakatlık! Kaburgası kırıldı, akciğeri delindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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