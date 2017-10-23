Hagi gönülleri fethetti
Romanya Ligi'nde Gheorghe Hagi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Vitorul Constanta lider Cluj'u 1-0 yenerek taraftarlarını sevindirirken, 90 dakikanın ardından basın toplantısında ilginç bir olay yaşandı.
Çocuk hayranı, Hagi'ye doğum gününü onunla birlikte kutlayıp kutlayamayacağını sordu. Ünlü teknik adam, çocuğa yaş gününün ne zaman olduğunu sordu ve "18 ocak" cevabını aldı. Hagı bunun üzerine "Bu tarihte biz takım olarak devre arası kampında olacağız. Ancak sen bizim kampımızda yeni yaşını kutlayacaksın" diyerek hayranına jest yaptı. Deneyimli teknik adam, basın toplantısının ardından çocuğun yardımcılarından çocuğun ailesiyle temasa geçilip, 18 Ocak'taki doğum gününün organize edilmesini istedi. Romanya Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Constanta 15. haftası geçilen Rumen Ligi'nde 23 puanla lider Cluj'un 10 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:33
-
Derbilerde Tudor'un yüzü gülmüyor
Toplam 5
Yorum
özgür maçtan önce demiştim gs ı durdurursa tudor durdurur diye fegholi ve marıano bakıyor gomiş 4 fb linin içinde yalnız kimse ceza sahasına girmi
-
Otur 0
Toplam 75
Yorum
eko böyle muhteşem bir maça bu hakem hiç yakışmadı yoksa hop oturup hop kalkmıştık heyacandan
-
"Cesur F.Bahçeliler"
Toplam 4
Yorum
kasım adamları penatıdan kurtardı. heralde ki siper olcak..
Hagi gönülleri fethetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.