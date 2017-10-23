Hagi gönülleri fethetti

Çocuk hayranı, Hagi'ye doğum gününü onunla birlikte kutlayıp kutlayamayacağını sordu. Ünlü teknik adam, çocuğa yaş gününün ne zaman olduğunu sordu ve "18 ocak" cevabını aldı. Hagı bunun üzerine "Bu tarihte biz takım olarak devre arası kampında olacağız. Ancak sen bizim kampımızda yeni yaşını kutlayacaksın" diyerek hayranına jest yaptı. Deneyimli teknik adam, basın toplantısının ardından çocuğun yardımcılarından çocuğun ailesiyle temasa geçilip, 18 Ocak'taki doğum gününün organize edilmesini istedi. Romanya Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Constanta 15. haftası geçilen Rumen Ligi'nde 23 puanla lider Cluj'un 10 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor.