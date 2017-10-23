Osmanlıspor Ampute Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten İsmail Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol oynadığı ve milli takımı çalıştırdığı dönemlerde önemli başarılara imza attıklarını belirtti. Ampute Milli Takımı'nın daha önce 4 kez dünya üçüncüsü olduğunu anlatan Temiz, "Bir kez Avrupa ikincisi, 2 kez Avrupa Kupası şampiyonu şimdi de Avrupa şampiyonu oldu. Diğer başarılarının hiçbirisi duyulmadı." ifadesini kullandı. Kendilerinin de başarılı oldukları dönemde ödüllendirildiklerini dile getiren Temiz, "2008 Avrupa Şampiyonası Türkiye'de düzenlendi ve ikinci olduk. O dönem için 13 Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildik. Ondan sonraki dönemlerde Arjantin, Rusya ve Meksika'da dünya üçüncüsü olduk, para görmedik. Aldığımız paralar çok cüzi. Bugünün şartlarında 3-5 bin lira aldık" diye konuştu.

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

Temiz, milli takımda teknik direktör olduğu dönemde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkanıyla ödül yönetmeliğinin değiştirilmesi yönünde bizzat görüştüğünü ancak bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadığını savundu. Değişiklik önerisine olumlu dönüş alamadığını belirten Temiz, şöyle devam etti: "Başkanımla sporcuların karşısında bizzat konuştum. Sayın Başkan 'Olimpik veya paralimpik olmak zorundasınız.' dedi. Kendisi sağ olsun 'Ülke temsilinin olimpiki ve paralimpiki olmaz.' dedi. Bunun üzerinde herhangi bir çalışma yapılmadı. Ödül yönetmeliğinin değişmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğüne müracaat edilip, ampute futbolun da kendi alanında, nasıl takım sporları ödüllendiriliyorsa bu şekilde ödül yönetmeliğine dahil olması gerekiyor."



"İşitme ve görme engellilerin var. Bizim de buna dahil olmamız gerekiyor." diyen Temiz, şu ifadeleri kullandı: "Olmalı da bence, bu anlamda haksızlık yapılıyor. Ampute futbol ülkemizde 2003 yılında başladı. Mazisi daha yeni. Diğer branşlar bizden daha eski. Onlar ödül yönetmeliğinde yer almış ama biz henüz yerimizi almadık. İnşallan bundan sonraki süreçte bu da milat olur, yerini alır."

"AMPUTE FUTBOL AYRI BİR FEDERASYON OLMALI"

Temiz, ampute futbolun ayrı bir federasyon olması yönündeki fikirlerin daha önce de gündeme geldiğini vurgulayarak, "Ben 10-15 yıldır aynı şeyi savunuyorum. Milli takım sporcularının görüşlerine katılıyorum." diye konuştu. Mevcut federasyonun bünyesinde birçok branşın bulunduğunu dile getiren Temiz, şöyle konuştu: "Federasyonumuzda 18-19 branş var. Bu branşların hepsi bir federasyon demek. Takım sporlarında hem tekerlekli sandalye hem de ampute futbol olarak kendi federasyonumuzu kurmalıyız. Sebebine gelince; takım sporları federasyon bütçesinin çoğunu alıyor. Tekerlekli sandalye basketbol, bütçemizin yaklaşık yüzde 80'ini alıyor. Kalan yüzde 20'si de diğer branşlara kalıyor. Ampute futbol da buna dahil. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu bize destek vermese, bizim liglerimiz yürümeyecek."