Olaylı derbi! Başkanlar gözaltına alındı...
Hırvatistan Ligi'nin 13'üncü haftasında oynanan ve 2-2'lik eşitlikle sonuçlanan Hajduk Split - Dinamo Zagreb maçında yaşanan olaylar nedeniyle iki kulübün başkanı gözaltına alındı.
Karşılaşmanın 89'uncu dakikasına 1-0'lık Hajduk Split üstünlüğüyle gidildi. Konuk takım Dinamo Zagreb, 89 ve 90'ıncı dakikalarda bulduğu gollerle deplasmanda 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Maç sonuna eklenen kayıp sürenin 7'nci dakikasında mücadelenin hakemi Tihomir Pejin, ev sahibi ekip lehine penaltı kararı verdi. Hajduk, penaltıyı gole çevirdi ve maç 2-2 sonuçlandı.
PROTOKOLDE KAVGA
Son dakikaları büyük heyecana sahne olan derbide iki kulübün başkanları tribünde birbirine girdi. Hajduk Split Başkanı Ivan Kos ve futbol direktörü Mario Branco ile Dinamo Zagreb Başkanı Tomislav Svetina ve finansal direktör Matej Skegro arasında yaşanan olaylar nedeniyle taraflar gözaltına alındı.
Güvenlik görevlileri, Poljud Stadı'nın protokol tribününden 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün yönetici olması ise Avrupa basınında geniş yankı buldu.
Yaşanan olay hakkında konuşan Dinamo Zagreb Başkanı Svetina, "Golü kutluyorduk ve Branco gelip burnumun üzerine vurdu" diyerek olayları Hajduk cephesinin başlattığını iddia etti.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:57
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Hem kilit hem çilingir
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 önde jansen fernandoya pres yaparsa ozan ve josef belhandaya top yapmasına izin vermezse maçı rahat alırız biz ailece rahatız
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Bongonda tepkili
Toplam 4
Yorum
TS 69 Bence rodega ve bongonda bu takımda oynaması gereken 2 futbolcu oynadıkça ritim kazanacaklar her geçen hafta daha iyi olacaklardır
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Denayer sürprizi
Toplam 7
Yorum
N0_Name Lato=Hakan Balta gibi sanki. Linnes'i orda oynat. Defansta da Denayer bana göre Serdar'dan daha iyi onu Maicon'nun yanında oynatmalı.
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