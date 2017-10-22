 Günün ilk derbisini Fener kazandı! – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Günün ilk derbisini Fener kazandı!

    Günün ilk derbisini Fener kazandı!

    U21'Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

    Bu sonuçla Galatasaray 17 puanda kalırken, Fenerbahçe puanını 19 yaptı.

    10. haftada Galasatasaray, Trabzonspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise Kayserispor'u ağırlayacak.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:14
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