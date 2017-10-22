Günün ilk derbisini Fener kazandı!
U21'Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Bu sonuçla Galatasaray 17 puanda kalırken, Fenerbahçe puanını 19 yaptı.
10. haftada Galasatasaray, Trabzonspor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise Kayserispor'u ağırlayacak.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:14
-
Bongonda tepkili
Toplam 5
Yorum
Sami Tekinoglu Bongonda Takimin en iyi oyunculardan biri. GS macina: Onur- Pereira, Ugur, Akbas, Onazi- Okay, Ömür, Olcay- Castillo, Bongonda, Rodallega!
-
Durdurun dünyayı!
Toplam 7
Yorum
Sckn39 Bu macin keyfini cikaralim. Once 1-0 olsun bizim olsun. Sonra daha fazlasida olursa hayir demeyiz. Haydi cim bomum. Goster kendini....
-
F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber!
Toplam 1
Yorum
qwe korkunun ecele faydası yok dirar
Günün ilk derbisini Fener kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.