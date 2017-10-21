İşte EURO 2024'de aday şehirlerimiz
Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri adaylık dosyasında yer alacak şehir ve stadyumları açıkladı.
Açıklanan şehir ve stadyum bilgilerinde hata yaptığını açıklayan TFF, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nun sehven yazıldığını ve bu stat yerine Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun dosyaya eklendiğini duyurdu.
TFF Yönetim Kurulu'nun 17 Ekim 2017 tarihli toplantısında alınan kararla belirlediği şehir ve stadyumlar şu şekilde:
İstanbul (Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu), Bursa (Büyükşehir Belediye Stadyumu), Antalya (Antalya Stadyumu), Eskişehir (Eskişehir Yeni Stadyum), Gaziantep (Gaziantep Stadyumu), Konya (Büyükşehir Belediye Stadyumu), Trabzon (Şenol Güneş Spor Kompleksi), Kocaeli (Yeni Stadyum), Ankara (Yeni Stadyum).
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:36
-
Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 49
Yorum
hahahah Bjk içinde favori diyorlardı. 4 atar diyorlardı. Noldu? Çok ümitlenmeyin hacılar. Derbilerin sonucunu kestiremezsiniz :))) Umarım FENER alır
-
Cenk için çılgın teklif: Gomez + 10 milyon!
Toplam 9
Yorum
fbcan cenk için düşük bir bedel Fiko'yu ikna edemezler bu teklifle
-
Az pişmiş kanlı biftek
Toplam 1
Yorum
hakan bana her gün bu menüyü versinler ben top oynarım paraya gerek yok :)
İşte EURO 2024'de aday şehirlerimiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.