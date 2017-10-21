İşte EURO 2024'de aday şehirlerimiz

Açıklanan şehir ve stadyum bilgilerinde hata yaptığını açıklayan TFF, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nun sehven yazıldığını ve bu stat yerine Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun dosyaya eklendiğini duyurdu.

TFF Yönetim Kurulu'nun 17 Ekim 2017 tarihli toplantısında alınan kararla belirlediği şehir ve stadyumlar şu şekilde:

İstanbul (Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu), Bursa (Büyükşehir Belediye Stadyumu), Antalya (Antalya Stadyumu), Eskişehir (Eskişehir Yeni Stadyum), Gaziantep (Gaziantep Stadyumu), Konya (Büyükşehir Belediye Stadyumu), Trabzon (Şenol Güneş Spor Kompleksi), Kocaeli (Yeni Stadyum), Ankara (Yeni Stadyum).