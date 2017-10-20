Xavi'nin bu fotoğrafı olay yarattı
Katar'ın Al Sadd takımında yıllık 10 milyon euro kazanan İspanyol yıldız Xavi'nin yer sofrasında çekilen fotoğrafı olay yarattı.
İspanyol futbolunun efsane futbolcularından Xavi Hernandez'in, yer sofrasında pilav ve tavuk yerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada alay konusu oldu.
Uzun yıllar Barcelona'da forma giydikten sonra Katar'ın Al Sadd takımına transfer olan 37 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarıyla beraber tavuk pilav yedi.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:14
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Babel’e ‘2’ maç
Toplam 30
Yorum
Ertan Burası Türkiye sporda ne numaralar dönüyor ne numaralar. 11 yabancıyı oynatırsanız milli maçlarda da devamlı nal toplarsınız.BU SENEKİ GİBİ
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Önce yoracak
Toplam 37
Yorum
z4554 Dahiyane fikir, deli danalar gibi kızıştırıp vurun, Daltonlar bile bulamazdı bunu. Ama başka okus pokus söylenmiyor olabilir, tünel kazabili
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Babel’e ‘2’ maç
Toplam 30
Yorum
Ertan her ne hikmetse tahkim kurulunca bir güzel kılıfına uydurulup düşürülüyor. Hem oyuncular hem para cezaları bal gibi ayarlanıyor. Malum
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