 Xavi'nin bu fotoğrafı olay yarattı – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Xavi'nin bu fotoğrafı olay yarattı

    Xavi'nin bu fotoğrafı olay yarattı

    Katar'ın Al Sadd takımında yıllık 10 milyon euro kazanan İspanyol yıldız Xavi'nin yer sofrasında çekilen fotoğrafı olay yarattı.

    İspanyol futbolunun efsane futbolcularından Xavi Hernandez'in, yer sofrasında pilav ve tavuk yerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada alay konusu oldu.

    Uzun yıllar Barcelona'da forma giydikten sonra Katar'ın Al Sadd takımına transfer olan 37 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarıyla beraber tavuk pilav yedi.

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:14
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