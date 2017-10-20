Spor Bakanı Bak'tan yabancı sınırı açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sporun Zirvesi'nde önemli açıklamalar yaptı. Yabancı sayısının sınırsız olmasına karşı olduğunu söyleyen Bak, hafta sonu oynanacak derbi hakkında da konuştu.



Bakan Bak'ın açıklamaları şöyle;



"SINIRSIZ YABANCIYA KARŞIYIM"



Yabancı sayısının sınırsız olmasına karşıyım. Bu sayı kademeli olarak düşürülmeli. Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta 11 yabancıyla sahaya çıkması içimi acıttı. Çok hızlı biçimde alt yapıları revize etmemiz gerek. Kaliteli Türk futbolcu ve basketbolcu sayısı az olunca doğal olarak daha ekonomik ve kaliteli yabancıyı kulüpler tercih ediyor. Haklı olabilirler. Ama geçmişte 3-4 yabancıyla UEFA şampiyonu olan Galafasaray örneği var. Altınordu harika bir örnek. Cengiz ve Çağlar'ı milli takıma Avrupaya taşıdı. Kademeli olarak sayının düşmesini Kulüpler Birliği ve TFF ile konuşacağız. Yabancı sayısında azalma tarihi TFF'nin bileceği iş. Uzun kontratlar var. Bunlar da dikkate alınacaktır mutlaka.