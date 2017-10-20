Spor Bakanı Bak'tan yabancı sınırı açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sporun Zirvesi'nde açıklamalar yaptı. Bak, gündemde olan yabancı sınırı hakkında konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sporun Zirvesi'nde önemli açıklamalar yaptı. Yabancı sayısının sınırsız olmasına karşı olduğunu söyleyen Bak, hafta sonu oynanacak derbi hakkında da konuştu.
Bakan Bak'ın açıklamaları şöyle;
"SINIRSIZ YABANCIYA KARŞIYIM"
Yabancı sayısının sınırsız olmasına karşıyım. Bu sayı kademeli olarak düşürülmeli. Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta 11 yabancıyla sahaya çıkması içimi acıttı. Çok hızlı biçimde alt yapıları revize etmemiz gerek. Kaliteli Türk futbolcu ve basketbolcu sayısı az olunca doğal olarak daha ekonomik ve kaliteli yabancıyı kulüpler tercih ediyor. Haklı olabilirler. Ama geçmişte 3-4 yabancıyla UEFA şampiyonu olan Galafasaray örneği var. Altınordu harika bir örnek. Cengiz ve Çağlar'ı milli takıma Avrupaya taşıdı. Kademeli olarak sayının düşmesini Kulüpler Birliği ve TFF ile konuşacağız. Yabancı sayısında azalma tarihi TFF'nin bileceği iş. Uzun kontratlar var. Bunlar da dikkate alınacaktır mutlaka.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:08
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 45
Yorum
ozan selçuk çok kötü tolga bir efsane
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Babel’e ‘2’ maç
Toplam 19
Yorum
beter olun beter olun 2 yıldır hakemlerle şampiyon oluyosunuz
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Babel’e ‘2’ maç
Toplam 19
Yorum
32.adam Alper'in hareketi kontrolsüz girişin ağa babasıdır. Rakibin kaval kemiğine basıyor resmen! Fanatiklik bu kadar mı kör ediyor sizleri!
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