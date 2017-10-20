 Nazik davran, vurma! – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    20 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Nazik davran, vurma!

    Nazik davran, vurma!
    2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya'nın Kaliningrad şehrinin başkanı Alexander Yaroshuk, kupa öncesi vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Yaroshuk, "Arkadaşça ve nazik davranın. Taraftarlara vurmayın. İngilizce konuşabiliyorsanız sohbet edip, şehri tanıtın. Belki de maç günü şehir dışına gidin" dedi.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:32
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