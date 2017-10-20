Nazik davran, vurma!

2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya'nın Kaliningrad şehrinin başkanı Alexander Yaroshuk, kupa öncesi vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Yaroshuk, "Arkadaşça ve nazik davranın. Taraftarlara vurmayın. İngilizce konuşabiliyorsanız sohbet edip, şehri tanıtın. Belki de maç günü şehir dışına gidin" dedi.