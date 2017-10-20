İşte EURO 2024'de aday şehirlerimiz
TFF, EURO 2024'e aday 9 şehri açıkladı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"EURO 2024e aday şehirler belli oldu
Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri adaylık dosyasında yer alacak şehir ve stadyumlarla ilgili karar verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 17 Ekim 2017 tarihli toplantısında alınan kararla belirlediği şehir ve stadyumlar şöyle:
İstanbul (Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu), Bursa (Büyükşehir Belediye Stadyumu), Antalya (Antalya Stadyumu), Eskişehir (Eskişehir Yeni Stadyum), Gaziantep (Gaziantep Stadyumu), Kayseri (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu), Trabzon (Şenol Güneş Spor Kompleksi), Kocaeli (Yeni Stadyum), Ankara (Yeni Stadyum).
TFF, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyasını 27 Nisan 2018'de UEFA'ya teslim edecek. UEFA Yönetim Kurulu ise EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi Eylül 2018'de yapacağı toplantıda açıklayacak."
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:04
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 8
Yorum
CANARİES İSTİSNALAR KAİDEYİ BOZMAZ.....
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Kerem Demirbay'dan Fatih Terim'e yalanlama!
Toplam 11
Yorum
Ali Erdem Ne alakasi var, adam almanyada yetismis. Turk milli secseydi hayati biterdi, al ornek iste, arda. nehallere dustu
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 202
Yorum
ömer faruk yakut bir galatasaraylı olarak muhtemel tahminim beraberlik
İşte EURO 2024'de aday şehirlerimiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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