 İşte EURO 2024'de aday şehirlerimiz – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    İşte EURO 2024'de aday şehirlerimiz

    İşte EURO 2024'de aday şehirlerimiz

    TFF, EURO 2024'e aday 9 şehri açıkladı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

    "EURO 2024e aday şehirler belli oldu

    Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri adaylık dosyasında yer alacak şehir ve stadyumlarla ilgili karar verildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 17 Ekim 2017 tarihli toplantısında alınan kararla belirlediği şehir ve stadyumlar şöyle:

    İstanbul (Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu), Bursa (Büyükşehir Belediye Stadyumu), Antalya (Antalya Stadyumu), Eskişehir (Eskişehir Yeni Stadyum), Gaziantep (Gaziantep Stadyumu), Kayseri (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu), Trabzon (Şenol Güneş Spor Kompleksi), Kocaeli (Yeni Stadyum), Ankara (Yeni Stadyum).

    TFF, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyasını 27 Nisan 2018'de UEFA'ya teslim edecek. UEFA Yönetim Kurulu ise EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülkeyi Eylül 2018'de yapacağı toplantıda açıklayacak."

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:04
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