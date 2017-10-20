 Futbolculara inanılmaz ceza!.. – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Futbolculara inanılmaz ceza!..

    Futbolculara inanılmaz ceza!..

    Ligde alınan kötü sonuçların ardından yönetimi futbolculara ilginç bir ceza verdi.

    Hollanda Ligi ekiplerinden 'de yönetim, futbolculara ilginç bir ceza verdi.

    Önce Ajax'a 4-0 ardından da Utrecht'e 3-1 mağlup olan takımın motivasyonunu yükseltmek için harekete geçen yönetim futbolculara ormandan kaçış oyunu oynattı.

    Oyuncular önce elleri kelepçelenerek hapishane aracı içerisinde bir ormana bırakıldı, ardından da hiçbir yardım olmadan şehre dönmeleri istendi. Yönetimin bu oyunu oynatmasındaki amacın, oyuncuların yardımlaşma duygularını geliştirmek olduğu belirtildi.

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:07
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