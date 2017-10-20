Futbolculara inanılmaz ceza!..

Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'de yönetim, futbolculara ilginç bir ceza verdi.

Önce Ajax'a 4-0 ardından da Utrecht'e 3-1 mağlup olan takımın motivasyonunu yükseltmek için harekete geçen yönetim futbolculara ormandan kaçış oyunu oynattı.

Oyuncular önce elleri kelepçelenerek hapishane aracı içerisinde bir ormana bırakıldı, ardından da hiçbir yardım olmadan şehre dönmeleri istendi. Yönetimin bu oyunu oynatmasındaki amacın, oyuncuların yardımlaşma duygularını geliştirmek olduğu belirtildi.



