Futbolculara inanılmaz ceza!..
Ligde alınan kötü sonuçların ardından Heerenveen yönetimi futbolculara ilginç bir ceza verdi.
Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'de yönetim, futbolculara ilginç bir ceza verdi.
Önce Ajax'a 4-0 ardından da Utrecht'e 3-1 mağlup olan takımın motivasyonunu yükseltmek için harekete geçen yönetim futbolculara ormandan kaçış oyunu oynattı.
Oyuncular önce elleri kelepçelenerek hapishane aracı içerisinde bir ormana bırakıldı, ardından da hiçbir yardım olmadan şehre dönmeleri istendi. Yönetimin bu oyunu oynatmasındaki amacın, oyuncuların yardımlaşma duygularını geliştirmek olduğu belirtildi.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:07
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altan en kötü berabere biter. gs yenemez.
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Önce yoracak
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AYDINLI ÖSTRENDUS MAÇINDADA YORULMAMIŞTI DEĞİL Mİ ?
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En büyük FENER Sen şu yaşında FB'nin yedek kulübesinde oturduğuna bile şükretmen lazım, bunun sebebi de aziz'in torpillisi olduğun içindir
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