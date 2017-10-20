Domagoj Vida'nın sağlık durumu açıklandı

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, dün akşam oynanan Young Boys'la oynanan maçta başından sakatlanan Domagoj Vida'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna katmayı planladığı ve prensip anlaşmasına vardığı Domagoj Vida'ya 10 dikiş atıldı.



Hırvat futbolcu, Dinamo Kiev'in dün akşam Young Boys ile oynadığı maçta başından aldığı ağır darbeyle sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Kiev doktoru Leonid Myronov, Hırvat stoper hakkında kulübün resmi sitesinden bugün bir açıklamada bulundu. Myranov, 'Vida'nın başına 10 dikiş atıldı. Beyninde herhangi bir ciddi hasar oluşmadı. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi' açıklamasında bulundu. Beşiktaş'ın Domagoj Vida'yı bedelsiz olarak kadrosuna katması bekleniyor.