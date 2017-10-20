Domagoj Vida'nın sağlık durumu açıklandı
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, dün akşam oynanan Young Boys'la oynanan maçta başından sakatlanan Domagoj Vida'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Hırvat futbolcu, Dinamo Kiev'in dün akşam Young Boys ile oynadığı maçta başından aldığı ağır darbeyle sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Kiev doktoru Leonid Myronov, Hırvat stoper hakkında kulübün resmi sitesinden bugün bir açıklamada bulundu. Myranov, 'Vida'nın başına 10 dikiş atıldı. Beyninde herhangi bir ciddi hasar oluşmadı. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi' açıklamasında bulundu. Beşiktaş'ın Domagoj Vida'yı bedelsiz olarak kadrosuna katması bekleniyor.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:58
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altan en kötü berabere biter. gs yenemez.
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Önce yoracak
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AYDINLI ÖSTRENDUS MAÇINDADA YORULMAMIŞTI DEĞİL Mİ ?
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En büyük FENER Sen şu yaşında FB'nin yedek kulübesinde oturduğuna bile şükretmen lazım, bunun sebebi de aziz'in torpillisi olduğun içindir
Domagoj Vida'nın sağlık durumu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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