Arda dönüyor
BARCELONA'DA forma giyen Arda Turan'ın sakatlığını atlattığı ve takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı açıklandı. Sport gazetesinde yer alan haberde milli futbolcunun sol bacağındaki sakatlığının geçtiği ve takım arkadaşları ile antrenmanlarda yer alabilecek duruma geldiği bildirildi. Ancak İspanyol basını, buna rağmen Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde'nin sezon boyunca Arda Turan'ıı düşünmeyeceğini ve Türk futbolcu için en iyi seçeneğin ocak ayında takımdan ayrılmak olduğunu yazdı.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:12
FOTOMAÇ GÜNDEM
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