Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımları kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol A Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol A Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.
Ampute Futbol A Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcularla özçekim yaptı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:13
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımları kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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