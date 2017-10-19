Çok tartışılacak açıklama!

Hakan Ünsal'ın başkanı olduğu ve 1992 yılında kurulan 'Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin yaptığı açıklama çok tartışılacağa benziyor. Yapılan açıklamada geçen ifadelerle futbolcu olmanın zorluklarından (!) bahsedilirken kullanılan kelimelere sosyal medyada büyük tepki geldi.



İşte o yazı...







