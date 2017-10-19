Çok tartışılacak açıklama!
Hakan Ünsal'ın başkanı olduğu ve 1992 yılında kurulan 'Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin yaptığı açıklama çok tartışılacağa benziyor. Yapılan açıklamada geçen ifadelerle futbolcu olmanın zorluklarından (!) bahsedilirken kullanılan kelimelere sosyal medyada büyük tepki geldi.
İşte o yazı...
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:07
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 9
Yorum
Fb Degil mi ama kiyasi olmaz ! Biz Bjk yi Gs yi yenmek icin herseyi yapalim, Bjk sampiyonlar liginde ucuyor olsun!
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 9
Yorum
hüsamettin O yüzden oynayarak kazanamıyorsunuz bjk karşı
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 9
Yorum
ozi aynen kıyas edilnez beşiktaş ezer geçer
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