 Çok tartışılacak açıklama! – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    19 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Çok tartışılacak açıklama!

    Çok tartışılacak açıklama!

    Hakan Ünsal'ın başkanı olduğu ve 1992 yılında kurulan 'Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin yaptığı açıklama çok tartışılacağa benziyor. Yapılan açıklamada geçen ifadelerle futbolcu olmanın zorluklarından (!) bahsedilirken kullanılan kelimelere sosyal medyada büyük tepki geldi.

    İşte o yazı...



    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:07
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