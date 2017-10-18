Ordu’ya muhteşem stat
Ordu’da Mayıs ayında temeli atılan 20 bin kişilik yeni Ordu Stadı'nda inşaat çalışmaları devam ediyor. UEFA standartlarına uygun olarak inşa edilen yeni stadın kaba inşaatı yüzde 60 oranında tamamlandı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:34
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Londra'dan kovuldu!
Toplam 2
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPALI** adama kontrat yaparken iyi,sonra tazminat isteyince kötü, öyleyse kontratin anlami ne?tff terim olayi icinde trde her kulüb icin gercerli
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Bir galibiyetle bu iş biter
Toplam 7
Yorum
thebarbaros beşiktaş monaco'ya top oynatmadığı için monaco oynayamadı. yoksa iyi takım olduğu bir gerçek
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Gomis'in ezeli rakip sevgisi!
Toplam 11
Yorum
GS Gomis suana kadar gordugum turkıyeye gelmıs en iyi santrafor daha once hagıler alexler geldı ama onlar orta saha oyuncusuydu.
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