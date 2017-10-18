Ordu’ya muhteşem stat

Ordu’da Mayıs ayında temeli atılan 20 bin kişilik yeni Ordu Stadı'nda inşaat çalışmaları devam ediyor. UEFA standartlarına uygun olarak inşa edilen yeni stadın kaba inşaatı yüzde 60 oranında tamamlandı.

Ordu'nun yeni stadında batı ve kuzey tribünün kaba inşaatı tamamlanırken, doğu ve güney tribünlerinin inşasının ise yakın zamanda tamamlanması planlanıyor. Yetkililer, stat inşaatında bir yandan tribünlerin yükseldiğini, diğer yandan ise tribünlerin üzerini kapatacak çelik montajının yapımına başlandığını açıkladı. 2018 yılının ikinci yarısında açılması planlanan Ordu Stadı'nda 428'i kapalı ve 137'si açık olmak üzere 565 kapasiteli araç otoparkı yer alacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Stadı'nın Haziran ayında açılacağını söyledi. Yılmaz, "20 bin kişilik seyirci kapasiteli Ordu stadında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Haziran ayında stadın hizmete sunulmasıyla 19 Eylül Stadyumunu yıkacak ve alanı hiçbir yapılaşma olmadan kent meydanı olarak hizmete sunacağız" diye konuştu.

