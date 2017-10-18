Deniz Ateş Bitnel düdüğünü mü astı?

Süper Lig’in 2015-2016 sezonunda olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçındaki yönetiminden dolayı uzun süre dinlendirilen ve bu sezon açıklanan listeyle birlikte B Klasmana kadar düşürülen Deniz Ateş Bitnel, 2016 yılının Ağustos ayında TFF 1. Lig’de yönettiği Manisaspor-Elazığspor karşılaşmasından bu yana profesyonel liglerde herhangi bir karşılaşmada görev almadı. 35 yaşındaki hakemin uzun süredir sahalardan uzak kaldığını göz önüne aldığımızda Bitnel’in düdüğünü asmış olabileceği soruları akıllara geliyor.

Liglerde hakem hataları her zaman futbolun kaçınılmazları arasında yer alır. Türkiye'de de zaman zaman oynanan futboldan çok hakemin verdiği kararlar konuşulur. Yakın tarihte buna en büyük örnek ise Süper Lig'in 2015-2016 sezonunda 21 Şubat 2016 günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi. Bu maçı diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise karşılaşmanın hakemi Deniz Ateş Bitnel ve gösterdiği kırmızı kartlar. Bitnel, söz konusu mücadelede Trabzonspor'dan 4 isme kırmızı kart çıkarmış ve bordo-mavililer 7 kişi tamamladığı maçı 2-1 kaybetmişti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile o dönemde bordo-mavili formayı giyen ve Galatasaray maçında hakem Deniz Ateş Bitnel'e gösterdiği kırmızı kartla gündeme oturan Salih Dursun bir basın toplantısı düzenlemiş, hakem kararlarının skandal olduğunu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) gerekli yaptırımları uygulaması gerektiğini söylemişti. TFF yetkilileri de Deniz Ateş Bitnel'in kararlarının yanlışlığını kabul eden açıklamalarda bulunmuştu.



Süper Amatör'de düdük çaldı

Galatasaray-Trabzonspor maçından sonra yaklaşık 6 ay dinlendirilen Deniz Ateş Bitnel, TFF'den alınan bilgilere göre bu olaylı karşılaşmanın ardından ilk maçına 20 Ağustos 2016'da TFF 1. Lig'de oynanan Manisaspor-Elazığspor mücadelesiyle çıktı. Geçen sezon FIFA statüsünden A Klasmana, son olarak da bu sezon başı açıklanan listede B Klasman hakemliğine kadar düşürülen Bitnel, bu maçtan sonra 10 Eylül 2016 tarihinde ise İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta oynanan Çamlıcaspor-1877 Alemdağspor karşılaşmasında düdük çaldı. Deniz Ateş Bitnel'in söz konusu maçlardan sonra şans bulamadığını ve sık sık hakemliği bırakabileceği söylentilerini göz önüne aldığımızda da düdüğünü asmış olma ihtimali akıllara geliyor.