Deniz Ateş Bitnel düdüğünü mü astı?
Süper Lig’in 2015-2016 sezonunda olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçındaki yönetiminden dolayı uzun süre dinlendirilen ve bu sezon açıklanan listeyle birlikte B Klasmana kadar düşürülen Deniz Ateş Bitnel, 2016 yılının Ağustos ayında TFF 1. Lig’de yönettiği Manisaspor-Elazığspor karşılaşmasından bu yana profesyonel liglerde herhangi bir karşılaşmada görev almadı. 35 yaşındaki hakemin uzun süredir sahalardan uzak kaldığını göz önüne aldığımızda Bitnel’in düdüğünü asmış olabileceği soruları akıllara geliyor.
Süper Amatör'de düdük çaldı
Galatasaray-Trabzonspor maçından sonra yaklaşık 6 ay dinlendirilen Deniz Ateş Bitnel, TFF'den alınan bilgilere göre bu olaylı karşılaşmanın ardından ilk maçına 20 Ağustos 2016'da TFF 1. Lig'de oynanan Manisaspor-Elazığspor mücadelesiyle çıktı. Geçen sezon FIFA statüsünden A Klasmana, son olarak da bu sezon başı açıklanan listede B Klasman hakemliğine kadar düşürülen Bitnel, bu maçtan sonra 10 Eylül 2016 tarihinde ise İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta oynanan Çamlıcaspor-1877 Alemdağspor karşılaşmasında düdük çaldı. Deniz Ateş Bitnel'in söz konusu maçlardan sonra şans bulamadığını ve sık sık hakemliği bırakabileceği söylentilerini göz önüne aldığımızda da düdüğünü asmış olma ihtimali akıllara geliyor.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:07
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josef yav he he
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Gs li Hayırlı olsun galibetiniz. Gs uğraşmak ne terim ve şenol güneşi karşılaştırma neden. İşinize bakın maçınızı oynayın
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ERAY TS Aylık maaşı 150 bin euro. Her kayıptan sonra masallar anlatarak taraftarı uyuttu. Ama yapması gereken istifa etmekti. 1-6 dan sonra bile etm
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