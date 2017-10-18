De Bruyne'e Neymar piyangosu

Neymar'ın yüksek maaşı, diğer yıldız oyuncuların da piyasasını artırdı.

Manchester Cityformasıyla muhteşem bir performans gösteren Kevin de Bruyne, yeni sözleşme için İngiliz ekibinden astronomik bir rakam isteyecek. Başarılı futbolcunun menajeri, Manchester City ile yapılacak yeni sözleşme müzakereleri sırasında ücret talepleri için referans olarak PSG'den haftada 600 bin pound alan Neymar'ı gösterecek.



Bu ay masaya oturacak taraflar yıldız futbolcunun 115 bin pound olan maaşı konusunda yeni bir anlaşmaya varmaya çalışacaklar. İtalyan radyosuna konuşan menajer Patrick de Koster, 'Kısa sürede görüşmelere başlayacağız. Onun maaşı? Ben söyleyemem. Ancak, Neymar ve Mbappe'ye ödenen rakamlar ortada' dedi. Çıktığı 72 lig maçında 47 gole doğrudan etki eden De Bruyne, 14 gol ve 33 asistlik performans sergiledi.