De Bruyne'e Neymar piyangosu
Neymar'ın yüksek maaşı, diğer yıldız oyuncuların da piyasasını artırdı.
Bu ay masaya oturacak taraflar yıldız futbolcunun 115 bin pound olan maaşı konusunda yeni bir anlaşmaya varmaya çalışacaklar. İtalyan radyosuna konuşan menajer Patrick de Koster, 'Kısa sürede görüşmelere başlayacağız. Onun maaşı? Ben söyleyemem. Ancak, Neymar ve Mbappe'ye ödenen rakamlar ortada' dedi. Çıktığı 72 lig maçında 47 gole doğrudan etki eden De Bruyne, 14 gol ve 33 asistlik performans sergiledi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:38
-
Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
-
Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
-
‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
De Bruyne'e Neymar piyangosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.