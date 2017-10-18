Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımları kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol A Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol A Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.
Ampute Futbol A Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcularla özçekim yaptı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:54
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Beşiktaş prim zengini
Toplam 1
Yorum
bjk hakemler sayesinde demi:)))
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Q7'den Fener, G.Saray ve Lens'e mesaj!
Toplam 30
Yorum
BABANIZBEŞİKTAŞ Sözde ezeli düşman takımdınız Ebedi kardeş oldunuz zirvedeyiz canım sesiniz gelmiyor.
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Beşiktaş'a UEFA'dan çılgın gelir
Toplam 22
Yorum
vaner Evet diyenler Beşiktaşı küçük görenlerdir. Beşiktaş Cenkle Avrupada başarı kazandıkça zaten o parayı fazlasıyla kazanıyor.
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