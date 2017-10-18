Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol A Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



Sporcularla uzun süre sohbet eden Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol A Milli Takımı futbolcularına tebriklerini iletti.