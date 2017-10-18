 Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımları kabul etti – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımları kabul etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımları kabul etti
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol A Milli Takımı ve Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

    Sporcularla uzun süre sohbet eden Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol A Milli Takımı futbolcularına tebriklerini iletti.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:59
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