Ampute futbolcular öğrencilerle buluştu

Murat Yıldırım Okulları'nı ziyaret eden milli futbolcular Osman Çakmak, Rahmi Özcan, Barış Telli, Fatih Şentürk ve Kemal Güleş, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Kaptan Osman, Şırnak'ta vatani görevini yaparken mayına basması sonucu sol ayağını kaybettiğini hatırlatarak, öğrencilerden hiçbir zaman pes etmemelerini istedi. Öğrencilerin karşısında bulunmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Osman, "İnanın sahaya çıktığımda bu kadar heyecanlanmamıştım. Gelecek neslin önünde çok heyecanlanıyorum. Çünkü onlar ülkemizin gelecekleri." dedi. Ailesinin ve öğretmenlerinin kendisini vatan sevgisiyle yetiştirdiğini vurgulayan ampute oyuncu, "Öğretmenlerinizi çok iyi dinleyin. İnanırsanız başaramayacağınız hiçbir şey yok. Başarının sırrı öğretmenlerinizi dinlemekten geçiyor." ifadelerini kullandı.

Osman, "Bir gazi olarak 15 Temmuz'da neler hissettiniz?" sorusuna, "O gece kızımla yoldaydık. Son dakika haberi geçtiğinde çok üzülmüştüm. 'Eyvah, yine üzerimizde bir oyun oynanıyor. Buna nasıl engel oluruz.' diye düşündüm. Son zamanlarda Türk milleti iki şeyde buluştu, 15 Temmuz ve 9 Ekim'de kenetlendik." yanıtını verdi. Barış Telli ise 4 yaşında futbol topunun peşinde koşarken geçirdiği trafik kazasıyla bir ayağını kaybettiğini söyledi. "Ayağımın olmadığını bile bile futbolcu olma hayalim vardı." diyen Barış, öğrencilere şu tavsiyede bulundu: "Ülkemizde şampiyonluk duygusunu yaşamak bambaşka bir şey. İnşallah, bunu unutmazsınız. Hayallerinizden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Tek tavsiyem bu. Neyi başarmak istiyorsanız, her zaman mücadele edin. Mutlaka birisi çıkıp 'yapamazsın' diyecektir. Siz yolunuza devam edin, hayallerinizle yaşayın."

Avrupa Şampiyonası'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan milli futbolcu, "Bize turnuvada aslında oyun oynandı. Son dünya şampiyonu Rusya ile çeyrek finalde karşılaştırıp, bizi elemek istediler. Sonuç alamayacağımızı bildiğimiz halde buna tepki gösterdik. Rusya maçında kenetlendik, birbirimize inanarak sahaya çıktık. Son dakikada beraberliği yakaladık, uzatmalarda maçı kazandık. Yarı finalde Polonya, finalde de İngiltere'yi yenerek kupayı kazandık. Çok mutluyuz." diye konuştu. Söyleşinin ardından okulun kurucusu Murat Yıldırım, futbolculara çiçek verdi. Öğrenciler yoğun ilgi gösterdikleri Ampute Milli Takımı oyuncularından imza alırken, kaptan Osman Çakmak aynı okulda öğrenim gören kızı İlayda ile fotoğraf çektirdi.