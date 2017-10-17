 Play-off turu eşleşmeleri belli oldu – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Play-off turu eşleşmeleri belli oldu

    Play-off turu eşleşmeleri belli oldu

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda eşleşmeler belli oldu.

    İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi sonucunda, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna kalan takımlar arasındaki eşleşmeler belirlendi.

    Kuzey İrlanda-İsviçre
    Hırvatistan-Yunanistan
    Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti
    İsveç-İtalya

    Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 'na Avrupa kıtasından play-off turunu geçen 4 takım daha katılacak. İlk maçlar 9-11 Kasım, rövanşları ise 12-14 Kasım tarihlerinde yapılacak.

    2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra gruplarını ilk sırada tamamlayan Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda katılmayı garantilemişti.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:31
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