Play-off turu eşleşmeleri belli oldu

İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi sonucunda, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna kalan takımlar arasındaki eşleşmeler belirlendi.



Kuzey İrlanda-İsviçre

Hırvatistan-Yunanistan

Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti

İsveç-İtalya



Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından play-off turunu geçen 4 takım daha katılacak. İlk maçlar 9-11 Kasım, rövanşları ise 12-14 Kasım tarihlerinde yapılacak.



2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra gruplarını ilk sırada tamamlayan Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda katılmayı garantilemişti.