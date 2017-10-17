Play-off turu eşleşmeleri belli oldu
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda eşleşmeler belli oldu.
İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi sonucunda, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna kalan takımlar arasındaki eşleşmeler belirlendi.
Kuzey İrlanda-İsviçre
Hırvatistan-Yunanistan
Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti
İsveç-İtalya
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından play-off turunu geçen 4 takım daha katılacak. İlk maçlar 9-11 Kasım, rövanşları ise 12-14 Kasım tarihlerinde yapılacak.
2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra gruplarını ilk sırada tamamlayan Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda katılmayı garantilemişti.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:31
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Ersun Yanal'ı odadan kovdu!
Toplam 43
Yorum
baksoy Bu takım KIZILCABÖLÜK ve Bursa ' ya yenildiğinde hocayı gönderseydiniz hem kendinizi hem takımı bu beladan kurtarsaydınız ne olur du ?
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Konya'dan açıklama: O saldırganların...
Toplam 4
Yorum
heryerde yasak yasakla bu tür şeyleri engelleyemezsiniz, insanların nasıl bu hale geldiğini araştırın çözün eğitim sistemini düzeltin ey yetkililer
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Serdar Aziz'den o taraftara büyük destek!
Toplam 8
Yorum
alper adamsın...
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