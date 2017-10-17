 O saldırganlar serbest bırakıldı! – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    O saldırganlar serbest bırakıldı!

    O saldırganlar serbest bırakıldı!

    Konya’da Galatasaraylı taraftarın saldırıya uğramasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan Süleyman T. (18), M.K.C. (15), A.A. (17) ve Emre F. (20), sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

    Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden M.K.C. ve A.A, salıverildi. Mahkemeye çıkarılan Süleyman T. ve Emre F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Geçen hafta sonu Atiker Konyaspor ile arasında oynanan Süper Lig'in 8'inci hafta karşılaşması öncesinde üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu'nun saldırıya uğramasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:56
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