O saldırganlar serbest bırakıldı!

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Süleyman T. (18), M.K.C. (15), A.A. (17) ve Emre F. (20), sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden M.K.C. ve A.A, salıverildi. Mahkemeye çıkarılan Süleyman T. ve Emre F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Geçen hafta sonu Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig'in 8'inci hafta karşılaşması öncesinde üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu'nun saldırıya uğramasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.