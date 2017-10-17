O saldırganlar serbest bırakıldı!
Konya’da Galatasaraylı taraftarın saldırıya uğramasına ilişkin gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Süleyman T. (18), M.K.C. (15), A.A. (17) ve Emre F. (20), sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden M.K.C. ve A.A, salıverildi. Mahkemeye çıkarılan Süleyman T. ve Emre F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Geçen hafta sonu Atiker Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig'in 8'inci hafta karşılaşması öncesinde üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu'nun saldırıya uğramasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:56
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Tekelioğlu: "Yazıklar olsun diyorum"
Toplam 11
Yorum
fbli adam zorlamı kontrat imzalattı size vereceksiniz tazminatını
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Stoper almak şart
Toplam 7
Yorum
maksut yilmaz Sadece stoper alirsaniz gelecek yillarda heba olur. Takimin her yerinde ariza var. Sag bek sol bekde lazim... ama siz transfer yapmayin siz
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Konya'dan açıklama: O saldırganların...
Toplam 5
Yorum
eleman adamlari mahkeme serbest birakmis, sen stadina almasan nolur ki? otobüste ucan tekme atan serbest kaliyosa, 2 tokat nedirki? hicbirsey.
O saldırganlar serbest bırakıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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