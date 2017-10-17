 Luis Nani'nin gözü bu maçta olacak! – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Luis Nani'nin gözü bu maçta olacak!

    Luis Nani'nin gözü bu maçta olacak!

    Kick boksta Deno El Sueno ile Hayk Harutyunyan, 11 Kasım Cumartesi günü 80 kiloda Dünya Şampiyonluğu için ringe çıkacak.

    Almanya'nın Frankfurt kentine yapılacak olan dövüş organizasyonuna, eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu Luis Nani de destek verecek. "Şampiyonların gecesi" olarak lanse edilen bu dev mücadeleye sponsor olan Nani, Deno El Sueno'nun yakın arkadaşı.

    K1 kurallarına göre yapılacak olan müsabaka, 3'er dakikalık 5 raunttan oluşacak.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:06
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