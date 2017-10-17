Luis Nani'nin gözü bu maçta olacak!

Almanya'nın Frankfurt kentine yapılacak olan dövüş organizasyonuna, eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu Luis Nani de destek verecek. "Şampiyonların gecesi" olarak lanse edilen bu dev mücadeleye sponsor olan Nani, Deno El Sueno'nun yakın arkadaşı.



K1 kurallarına göre yapılacak olan müsabaka, 3'er dakikalık 5 raunttan oluşacak.