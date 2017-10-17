Luis Nani'nin gözü bu maçta olacak!
Kick boksta Deno El Sueno ile Hayk Harutyunyan, 11 Kasım Cumartesi günü 80 kiloda Dünya Şampiyonluğu için ringe çıkacak.
Almanya'nın Frankfurt kentine yapılacak olan dövüş organizasyonuna, eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu Luis Nani de destek verecek. "Şampiyonların gecesi" olarak lanse edilen bu dev mücadeleye sponsor olan Nani, Deno El Sueno'nun yakın arkadaşı.
K1 kurallarına göre yapılacak olan müsabaka, 3'er dakikalık 5 raunttan oluşacak.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:06
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Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Toplam 19
Yorum
borsa özellikle sen ve terimin para ettiği bi futbol dünyası olamaz ya ! bazı oyuncularıda yazmıyorum daha
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Ekim ayında sezon finali
Toplam 11
Yorum
UA Bu maçın sonucu belli Galatasarayımız galip. Sonuc ise 3-1 den aşağı olmaz
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6 sıra birden geriledik
Toplam 1
Yorum
adalet Çok bile.
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