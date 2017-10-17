Kasımda prova VAR

Kulüpler Birliği adına TFF Başkanı Demirören ile bir araya gelen Dursun Özbek Video Hakem Uygulaması’nın (VAR) kasım ayında deneneceğini bildirdi

G.SARAY ve Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, F.Bahçeli yönetici Şekip Mosturoğlu ve Karabük başkanı Ferudun Tankut, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya geldi. Özbek, toplantının ardından yaptığı açıklamada Demirören ile alt yapı sorunları ve yabancı sınırlaması hakkında konuştuklarını bildirdi. Video Hakem Uygulaması (VAR) için çalışmalar yapıldığını kaydeden Özbek şöyle dedi:



İKİNCİ YARIDA BAŞLIYOR

"Bununla ilgili kasım ayında deneme yapılacak. O denemeye uygun olacak. Uygulamanın eksiksiz olması lazım." Tankut da "Başkan Demirören, uygulamanın ocak ayında başlayabileceğini söyledi. Türkiye Kupası finali için de düşünülüyor" ifadesini kullandı.