 Göçek’e görev – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Göçek’e görev

    Göçek’e görev
    FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, perşembe günü BATE Borisov- Köln arasındaki Avrupa Ligi maçını yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:28
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