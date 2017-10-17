 Futbol Federasyonu: "Acımız büyük!" – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Futbol Federasyonu: "Acımız büyük!"

    Futbol Federasyonu: "Acımız büyük!"

    Türkiye Futbol Federasyonu (), Şırnak Kömür Ocakları bölgesinde meydana gelen göçükte hayatını yitirenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

    Mesajda şu ifadeler yer aldı;
    "Şırnak'ta bir kömür ocağında bugün meydana gelen göçükte, çok sayıda işçinin hayatını kaybettiğini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

    Türkiye Futbol Federasyonu olarak kazada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet; Ailelerine başsağlığı, yaralı kurtulan işçilere acil şifa ve göçük altında kalan işçi kardeşimizin de bir an önce sağ olarak kurtarılmasını diliyoruz.''

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:25
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