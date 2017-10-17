De Bruyne'e Neymar piyangosu
Neymar'ın yüksek maaşı, diğer yıldız oyuncuların da piyasasını artırdı.
Bu ay masaya oturacak taraflar yıldız futbolcunun 115 bin pound olan maaşı konusunda yeni bir anlaşmaya varmaya çalışacaklar. İtalyan radyosuna konuşan menajer Patrick de Koster, 'Kısa sürede görüşmelere başlayacağız. Onun maaşı? Ben söyleyemem. Ancak, Neymar ve Mbappe'ye ödenen rakamlar ortada' dedi. Çıktığı 72 lig maçında 47 gole doğrudan etki eden De Bruyne, 14 gol ve 33 asistlik performans sergiledi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 21:58
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 5
Yorum
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Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 5
Yorum
Kanyon_ts Vay be, vizyonda kalmamis. Yaziklar olsun... rizaui alacagina unal i al. Tolunayi al. Trabzonda hoca mi kalmadi. Riza gibi cok adam vardi.
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Golümüzü yediler!
Toplam 2
Yorum
kartalorhan ALİ PALABIYIK VE ONUN GİBİLERDEN ALIŞKINIZ...ALAYINIZAAAAAAAAAAAAA
De Bruyne'e Neymar piyangosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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