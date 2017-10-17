Bakan Bak'tan o taraftara 'geçmiş olsun' telefonu
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konya’da bir grup holiganın saldırısına uğrayan Galatasaray taraftarı Hakan Karaoğlu’nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Genç taraftara saldıran holiganların 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a göre gerekli cezaları alacağını belirten Bakan Osman Aşkın Bak, gözaltına alınan holiganlarla ilgili yasal süreci yakından takip ettiğini de söyledi.
"SPOR SEVGİN HİÇ BİTMESİN"
Bakan Osman Aşkın Bak'ın telefonunun ardından Hakan Karaoğlu, sosyal medya hesabından "Beni arayan halimi hatırımı soran sayın bakanım Osman Aşkın Bak Bey'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum hala şaşkınım" mesajıyla teşekkür etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da twitter hesabından, "Kardeşim her zaman yanındayız. Spor sevgin de Galatasaray tutkun da hiç bitmesin. Okulunun da takipçisiyim. İyi bir mühendis olacaksın" mesajını paylaştı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:52
-
Holiganlara karşı ortak tavır
Toplam 1
Yorum
Aslan KONYANIN GECEN YILKI KUPASINI IPTAL EDECEKSIN VE 3.LIGE DÜSÜRECEKSIN BAKIN BIRDAHA OLURMU TABI TÜM TAKIMLARADA EMSAL CEZA OLACAK
-
Onur, kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor
Toplam 2
Yorum
Tarkan Sabır Ersun Yanal Ekibi komple değişmeli kaleci Antrenörü iyi olmazsa Kaleci kötü günlerini yaşar,Roland Koch yardımcı hoca olarak getirin
-
Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Toplam 25
Yorum
vay sığır vay ulan malatya 3 ligdeydi ve kupada sizi yendi ve döndün şimdi malatyayı yenrek dönersen ters dönüş olur. tarlaları sürmeye başladıysa aziz
Bakan Bak'tan o taraftara 'geçmiş olsun' telefonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.