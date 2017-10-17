Aydın’da amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın’da amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı. Adnan Menderes Stadında gerçekleştirilen tören ile ilk etapta 38 amatör spor kulübüne yardım malzemeleri teslim edildi.

Törene Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mikail Kavaklı, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasip Arıkan, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.



"AMATÖR SPORA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Törende konuşan Spor Şube Müdürü Mikail Kavaklı "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından her yıl organize edilen amatör spor kulüplerine malzeme yardımının ilk etabını gerçekleştirdik. İlk etapta 38 kulübümüze malzeme yardımı gerçekleştirdik. Akabinde 185 kulübümüze de malzeme yardımı gerçekleştireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzce amatör spora desteklerimiz devam edecektir. Kulüplerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan amatör spor kulüplerine gerçekleştirilen malzeme yardımından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti. Adnan Menderes Stadında yapılan törende bulunan 38 amatör spor kulübü malzeme yardımını Spor Şube Müdürü Mikail Kavaklı ve Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasip Arıkan'ın elinden aldılar.