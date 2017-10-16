U19 Kadın Milli Takım Macaristan'da
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu grup müsabakaları için Macaristan'a gitti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, 10. Grup'ta Macaristan, Ermenistan ve İskoçya ile mücadele edecek. Eleme turunda 48 takım, dörderli 12 grupta yer alacak. Gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler ile en iyi 4 grup üçüncüsü, elit tura yükselecek. Elit turda ise 28 takım, dörderli 7 gruba ayrılacak. Gruplarını lider bitirecek 7 ekip, 18-30 Temmuz 2018'de İsviçre'de düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.
Teknik direktör Suat Okyar tarafından belirlenen 20 kişilik aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:
Gamze Nur Yaman, Bedriye Cam, Tuğçe Bayındır, İrem Yıldırım, Derya Arhan, Rabia Civan, Kader Hançar, Sabiha Uyaner, Beyzanur Sali, Cansu Nur Kaya, Sümeyra Kıvanç, Bilge Su Koyun, İrem Eren, Seda Nur İncik, Ece Türkoğlu, Nurşen Yaprak, Ayşe Şevval Ay, Büşra Becerikli, Birgül Sadıkoğlu, Esra Manya.
Millilerin maç programı
18 Ekim Çarşamba: 14.00 Macaristan-Türkiye
21 Ekim Cumartesi: 14.00 Türkiye-Ermenistan
24 Ekim Salı: 14.00 Türkiye-İskoçya
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:25
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Yanal gitti, rota Terim!
Toplam 2
Yorum
TS3561 NE TERİMİ ŞAKAMISINIZ
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 32
Yorum
fanatık ts lı Sayın baskan bu hoca ıle mı sampiyon olucaktı bu takım 2 mac kazanıp 2 macta 10 gol yemeylemı olucak. bizleri bu kadar üzmeye hakkı yok
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 32
Yorum
özgür taktiği belki küçük takımlarda tutabilir ama büyük takım gibi oynatmıyordu
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