U19 Kadın Milli Takım Macaristan'da

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, 10. Grup'ta Macaristan, Ermenistan ve İskoçya ile mücadele edecek. Eleme turunda 48 takım, dörderli 12 grupta yer alacak. Gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler ile en iyi 4 grup üçüncüsü, elit tura yükselecek. Elit turda ise 28 takım, dörderli 7 gruba ayrılacak. Gruplarını lider bitirecek 7 ekip, 18-30 Temmuz 2018'de İsviçre'de düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Teknik direktör Suat Okyar tarafından belirlenen 20 kişilik aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Gamze Nur Yaman, Bedriye Cam, Tuğçe Bayındır, İrem Yıldırım, Derya Arhan, Rabia Civan, Kader Hançar, Sabiha Uyaner, Beyzanur Sali, Cansu Nur Kaya, Sümeyra Kıvanç, Bilge Su Koyun, İrem Eren, Seda Nur İncik, Ece Türkoğlu, Nurşen Yaprak, Ayşe Şevval Ay, Büşra Becerikli, Birgül Sadıkoğlu, Esra Manya.



Millilerin maç programı

18 Ekim Çarşamba: 14.00 Macaristan-Türkiye

21 Ekim Cumartesi: 14.00 Türkiye-Ermenistan

24 Ekim Salı: 14.00 Türkiye-İskoçya