Sedat Hardal’ın mutlu günü
Gazetemiz editörlerinden Sedat Hardal, önceki gün düzenlenen görkemli bir törenle hayatını Şule Çamlıbel ile birleştirdi. İstanbul Bahçelievler'deki Piramit Restaurant'ta düzenlenen düğün törenine çiftin yakınları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı. FOTOMAÇ ailesi olarak, Hardal çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
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