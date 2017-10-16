Sedat Hardal’ın mutlu günü

Gazetemiz editörlerinden Sedat Hardal, önceki gün düzenlenen görkemli bir törenle hayatını Şule Çamlıbel ile birleştirdi. İstanbul Bahçelievler'deki Piramit Restaurant'ta düzenlenen düğün törenine çiftin yakınları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı. FOTOMAÇ ailesi olarak, Hardal çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz.