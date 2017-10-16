Kaka, Orlando'da taraftarlara veda etti

ABD'nin Orlando kentinde oynanan karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide, Kaka'nın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Brezilyalı futbolcu, Ola Kamara'nın golüyle 1-0 kaybettikleri mücadelenin ardından taraftarlara imza dağıttı. Daha önce üç yıldır görev aldığı Orlando City ile sözleşme yenilemeyeceğini duyuran 35 yaşındaki Kaka, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Benim için çok duygusal bir gündü. Gün boyunca burada geçirdiğim üç yıl içinde bu şehir ve kulüpte yaşadıklarımı hatırladım." ifadesini kullandı. Orlando City, ligde normal sezonun son haftasında Philadelphia Union'a konuk olacak. Kaka'nın play-off şansı bulunmayan Orlando City'nin son maçında forma giymesi beklenmiyor. Ülkesinde Sao Paulo, İtalya'da Milan ve İspanya'da Real Madrid'de top koşturan Kaka, 2014'te o dönem yeni kurulan Orlando City Kulübüne transfer olmuştu. Brezilyalı futbolcu, Orlando City formasıyla üç yılda 77 maça çıktı ve 25 gol attı.