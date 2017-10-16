İşte 'video hakemin' uygulanacağı ilk maç
Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki dev zirve sona erdi. Toplantıda, video hakem uygulamasının ilk olarak Türkiye Kupası Finali'nde uygulanması kararı alındı.
Kulüpler Birliği ileTFF arasındaki toplantı sona erdi. Video Hakem Sistemi ve sporda şiddet konularının masaya yatırıldığı toplantıda TFF Başkanı Yıldırım Demirören, toplantıda önemli bilgiler verdi.
Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut toplantı çıkışında, "Video hakem, ocakta lig için başlayabilir. Türkiye Kupası finalinde ise video hakemin olacağını bize söylediler." diye konuştu.
Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek ise "Buradaki zaman fakötrü şuna bağlı. TFF büyük bir çalışmanın içinde, bunun aksamasız olmasız lazım. Hazırlık maçları da offline olarak yapılacak. Bu çalışmaların neticelenmesi ve eksiksiz başlaması lazım." diye konuştu.
Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek ise "Buradaki zaman fakötrü şuna bağlı. TFF büyük bir çalışmanın içinde, bunun aksamasız olmasız lazım. Hazırlık maçları da offline olarak yapılacak. Bu çalışmaların neticelenmesi ve eksiksiz başlaması lazım." diye konuştu.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:49
-
Trabzonspor'a büyük tepki! Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde...
Toplam 5
Yorum
TEKNIK Ünal Karaman GELSİN
-
Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 42
Yorum
güremanco hakem düzgün yönetirse çok güzel bir maç olur..beraberlik ya da fener kazanır..
-
Trabzon taraftarı Terim'i istemiyor!
Toplam 30
Yorum
PALA61 BIRAKIN BU IRSIZI TRABZONA PAZARLAMAYI BU ADAM TRABZONSPORUN KAPISINDAN GİRERSE KOMBİNEMİ ÇÖPE ATARIM
İşte 'video hakemin' uygulanacağı ilk maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.