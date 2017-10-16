 İşte 'video hakemin' uygulanacağı ilk maç – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    İşte 'video hakemin' uygulanacağı ilk maç

    İşte 'video hakemin' uygulanacağı ilk maç

    Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki dev zirve sona erdi. Toplantıda, video hakem uygulamasının ilk olarak Türkiye Kupası Finali'nde uygulanması kararı alındı.

    Kulüpler Birliği ileTFF arasındaki toplantı sona erdi. Video Hakem Sistemi ve sporda şiddet konularının masaya yatırıldığı toplantıda TFF Başkanı Yıldırım Demirören, toplantıda önemli bilgiler verdi.

    Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut toplantı çıkışında, "Video hakem, ocakta lig için başlayabilir. Türkiye Kupası finalinde ise video hakemin olacağını bize söylediler." diye konuştu.

    Kulüpler Birliği Başkanı ise "Buradaki zaman fakötrü şuna bağlı. TFF büyük bir çalışmanın içinde, bunun aksamasız olmasız lazım. Hazırlık maçları da offline olarak yapılacak. Bu çalışmaların neticelenmesi ve eksiksiz başlaması lazım." diye konuştu.

    Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek ise "Buradaki zaman fakötrü şuna bağlı. TFF büyük bir çalışmanın içinde, bunun aksamasız olmasız lazım. Hazırlık maçları da offline olarak yapılacak. Bu çalışmaların neticelenmesi ve eksiksiz başlaması lazım." diye konuştu.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:49
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