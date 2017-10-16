 Dünya Kupası'nda play-off kura çekimi yarın – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Dünya Kupası'nda play-off kura çekimi yarın

    Dünya Kupası'nda play-off kura çekimi yarın

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları kura çekimi, yarın yapılacak.

    Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na, Avrupa kıtasından katılacak son 4 takımın belirleneceği çekilişe, gruplarını 2. sırada bitiren İsviçre, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Kuzey İrlanda, İsveç, İrlanda ve Yunanistan katılacak.

    İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde gerçekleşecek kura çekimi, yarın TSİ 15.00'da başlayacak. FIFA dünya sıralamasında daha üst basamakta yer alan İsviçre (11. sıra), İtalya (15), Hırvatistan (18), Danimarka (19), çekilişe seribaşı olarak girecek.

    İlk maçlar 9-11 Kasım, rövanş karşılaşmaları ise 12-14 Kasım tarihlerinde oynanacak.

    2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda da katılma hakkı kazanmıştı.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:12
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