Dünya Kupası'nda play-off kura çekimi yarın
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları kura çekimi, yarın yapılacak.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na, Avrupa kıtasından katılacak son 4 takımın belirleneceği çekilişe, gruplarını 2. sırada bitiren İsviçre, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Kuzey İrlanda, İsveç, İrlanda ve Yunanistan katılacak.
İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde gerçekleşecek kura çekimi, yarın TSİ 15.00'da başlayacak. FIFA dünya sıralamasında daha üst basamakta yer alan İsviçre (11. sıra), İtalya (15), Hırvatistan (18), Danimarka (19), çekilişe seribaşı olarak girecek.
İlk maçlar 9-11 Kasım, rövanş karşılaşmaları ise 12-14 Kasım tarihlerinde oynanacak.
2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda da katılma hakkı kazanmıştı.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:12
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Beş aday var
Toplam 28
Yorum
Şevket CAN Bunlar mı TS Çalşıtıracak Başkan sen en iyisi İstifa et TS verdiğin zarar zaten TS sınırlarını çok aştı TS kulübünü borç batağına ittin.
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 1
Yorum
ŞERİF Bu aşamadan sonra kesinlikle yabancı hoca olmamalı. Bence 1.tercih Fatih Terim, 2.Tercih Giray Bulak olmalı.Ama kesin yerli olmalı...
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Giuliano'dan derbi mesajı
Toplam 8
Yorum
emailsiz "Galatasaray maçı için taraftarlarımızın duygularının nasıl olduğunu biliyoruz. İyi bir görüntüyle istediğimizi almak istiyoruz.." İnşallah canım ya :) ama çok zor GS bu taktik maktik yok BAM BAM BAM!
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