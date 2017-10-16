Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de

, İspanya'da

, Almanya'da

, İtalya'da

, Fransa'da ise

(PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

İngiltere Premier Lig'de art arda 6. galibiyetini alan Manchester City, liderliğini sürdürdü - La Liga 'da ilk puan kaybını yaşayan Barcelona, zirvede yer almaya devam etti - Bundesliga 'da Borussia Dortmund, Serie A'da Napoli, Ligue 1'de PSG liderliğini korudu.ManchesterCityBarcelonaBorussiaDortmundNapoliParisSaint-Germain

PREMİER LİG

Manchester City, 8. haftada konuk ettiği Stoke City'yi 7-2 gibi farklı bir skorla yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Haftanın maçında Liverpool, evinde Manchester United ile golsüz berabere kaldı. Tottenham'ın sahasında Bournemouth'u 1-0 yendiği haftada, Watford da evinde Arsenal'ı 2-1'lik skorla geçti. Son şampiyon Chelsea ise deplasmanda Crystal Palace'a 2-1 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı. Premier Lig'de 8. maçların ardından 22 puan toplayan Manchester City, Manchester United'ın 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Manchester kulüplerini, 17 puanlı Tottenham ve 15 puanlı Watford izledi.



LA LİGA

Barcelona deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak 8. haftada ilk kez puan kaybetti. Haftanın dikkat çeken maçında Valencia, Real Betis'e konuk olduğu maçı 6-3 kazandı. Son şampiyon Real Madrid, Getafe deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sevilla ise Athletic Bilbao'ya konuk olduğu maçta 1-0 yenildi. La Liga'da 22 puana sahip Barcelona, liderliğini korudu. Katalan ekibini Valencia 18, Real Madrid 17, Atletico Madrid ve Sevilla on altışar puanla takip etti.

BUNDESLİGA

Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın ilk 11'de başladığı maçta Borussia Dortmund, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig'e sahasında 3-2 mağlup olarak ilk yenilgisini yaşadı. Yeni teknik direktörü Jupp Heynckes ile ilk maçına çıkan Bayern Münih, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Freiburg'u evinde 5-0'lık skorla geçti. UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Hoffenheim'ın sahasında Augsburg ile 2-2 berabere kaldığı haftada, Borussia Mönchengladbach ise Werder Bremen deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Bundesliga'nın 8. haftasının ardından 19 puanı bulunan Borussia Dortmund, liderliğini korudu. Dortmund'un arkasından 17 puanla Bayern Münih, 16 puanla Leipzig, 15 puanla Hoffenheim ve 14 puanla Borussia Mönchengladbach sıralandı.



SERİE A

Serie A'nın lideri Napoli, Cengiz Ünder'in ikinci yarıda forma giydiği Roma'yı deplasmanda 1-0 yendi. Derbi maçta Inter, sahasında Milan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Son şampiyon Juventus, evinde Lazio'ya 2-1 yenilerek art arda ikinci puan kaybını yaşadı. Sekiz haftanın ardından 24 puan toplayan Napoli'yi, 22 puanlı Inter, on dokuzar puanlı Juventus ve Lazio ile 15 puanlı Roma izledi.



LİGUE 1

Fransa'da lider PSG, deplasmanda Dijon'u 2-1 yenerek yoluna namağlup devam etti. Olympique Lyon, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco'yu evinde 3-2 yenmeyi başardı. UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'un rakiplerinden Olympique Marsilya, Strasbourg deplasmanında 3-3 berabere kaldı. Saint-Etienne'in sahasında Metz'i 3-1 yendiği haftada, Nantes ise Bordeaux deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. PSG, 25 puanla Ligue 1'de liderliğini sürdürdü. Monaco 19, Saint-Etienne, Olympique Marsilya ve Nantes on yedişer puanla PSG'nin arkasında yer aldı.