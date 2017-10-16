Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.
PREMİER LİG
Manchester City, 8. haftada konuk ettiği Stoke City'yi 7-2 gibi farklı bir skorla yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Haftanın maçında Liverpool, evinde Manchester United ile golsüz berabere kaldı. Tottenham'ın sahasında Bournemouth'u 1-0 yendiği haftada, Watford da evinde Arsenal'ı 2-1'lik skorla geçti. Son şampiyon Chelsea ise deplasmanda Crystal Palace'a 2-1 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı. Premier Lig'de 8. maçların ardından 22 puan toplayan Manchester City, Manchester United'ın 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Manchester kulüplerini, 17 puanlı Tottenham ve 15 puanlı Watford izledi.
LA LİGA
Barcelona deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak 8. haftada ilk kez puan kaybetti. Haftanın dikkat çeken maçında Valencia, Real Betis'e konuk olduğu maçı 6-3 kazandı. Son şampiyon Real Madrid, Getafe deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sevilla ise Athletic Bilbao'ya konuk olduğu maçta 1-0 yenildi. La Liga'da 22 puana sahip Barcelona, liderliğini korudu. Katalan ekibini Valencia 18, Real Madrid 17, Atletico Madrid ve Sevilla on altışar puanla takip etti.
BUNDESLİGA
Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın ilk 11'de başladığı maçta Borussia Dortmund, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig'e sahasında 3-2 mağlup olarak ilk yenilgisini yaşadı. Yeni teknik direktörü Jupp Heynckes ile ilk maçına çıkan Bayern Münih, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Freiburg'u evinde 5-0'lık skorla geçti. UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Hoffenheim'ın sahasında Augsburg ile 2-2 berabere kaldığı haftada, Borussia Mönchengladbach ise Werder Bremen deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Bundesliga'nın 8. haftasının ardından 19 puanı bulunan Borussia Dortmund, liderliğini korudu. Dortmund'un arkasından 17 puanla Bayern Münih, 16 puanla Leipzig, 15 puanla Hoffenheim ve 14 puanla Borussia Mönchengladbach sıralandı.
SERİE A
Serie A'nın lideri Napoli, Cengiz Ünder'in ikinci yarıda forma giydiği Roma'yı deplasmanda 1-0 yendi. Derbi maçta Inter, sahasında Milan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Son şampiyon Juventus, evinde Lazio'ya 2-1 yenilerek art arda ikinci puan kaybını yaşadı. Sekiz haftanın ardından 24 puan toplayan Napoli'yi, 22 puanlı Inter, on dokuzar puanlı Juventus ve Lazio ile 15 puanlı Roma izledi.
LİGUE 1
Fransa'da lider PSG, deplasmanda Dijon'u 2-1 yenerek yoluna namağlup devam etti. Olympique Lyon, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco'yu evinde 3-2 yenmeyi başardı. UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'un rakiplerinden Olympique Marsilya, Strasbourg deplasmanında 3-3 berabere kaldı. Saint-Etienne'in sahasında Metz'i 3-1 yendiği haftada, Nantes ise Bordeaux deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. PSG, 25 puanla Ligue 1'de liderliğini sürdürdü. Monaco 19, Saint-Etienne, Olympique Marsilya ve Nantes on yedişer puanla PSG'nin arkasında yer aldı.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:18
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Beş aday var
Toplam 22
Yorum
göz siz hocayı değil kafanızıdeğiştirin,hakemi odaya kilitlemeler,hakeme kırmızı kart göstereni kahraman yapmak sonunuz bu olur.
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Şampiyonluğun ayak sesleri
Toplam 5
Yorum
GS Kfy denyosu yav he he hele bir fark yemeden dönünde ondan sonra konuşuruz
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İşte size fırsat
Toplam 14
Yorum
Mr. Black Yahu çok alakasız ama, Oğuzhan'ın isim kısaltmasını kim "Ozi" diye keşfetti? Ozanlara ne olacak afedersiniz?
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