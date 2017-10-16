8 haftada 9 namağlup takım

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de birer, TFF 2. Lig'de 3, TFF 3. Lig'de ise 4 takım ilk 8 haftada namağlup unvanını korudu.



Profesyonel liglerde puan kaybı yaşamayan takım ise bulunmuyor.

Süper Lig'de Galatasaray, TFF 1. Lig'de Akın Çorap Giresunspor, TFF 2. Lig'de Keçiörengücü, Şanlıurfaspor ve Sakaryaspor, TFF 3. Lig'de ise Turgutluspor, Pazarspor, Darıca Gençlerbirliği ve Çorum Belediyespor 8 haftada yenilgiyle tanışmadı.

Namağlup takımlardan Süper Lig'de Galatasaray ile 2. Lig Kırmızı Grup'ta Keçiörengücü, 3. Lig 2. Grup'ta Turgutluspor lider durumda bulunuyor.



GALATASARAY SADECE ANTALYASPOR'A TAKILDI

Bursaspor-Osmanlıspor maçıyla 8. haftası tamamlanacak Süper Lig'de Galatasaray, bileği bükülmeyen tek takım olarak dikkati çekiyor.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımına sürpriz bir şekilde elenen Galatasaray, Süper Lig'de ise yoluna doludizgin devam ediyor.

Hırvat teknik adam Igor Tudor yönetiminde yenilenmiş kadrosuyla sezona giren sarı-kırmızılı takım, 8 haftada 7 galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan topladı.

Bu sezon sadece Antalya deplasmanında puan kaybı yaşayan Galatasaray, ilk hafta ele geçirdiği liderlik koltuğunu hiç bırakmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da henüz sezon başı olmasına rağmen 8'e çıkardı.

TFF 1. Lig'de de namağlup unvana sahip tek takım bulunuyor. Ligde zirveyi bu hafta Ümraniyespor'a devreden Akın Çorap Giresunspor'un henüz bileği bükülmedi.

Oynadığı 8 maçta sahadan dörder galibiyet ve beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 16 puanla 2. sırada ye alıyor.



TFF 2. LİG'İN YENİLMEZLERİ

TTF 2. Lig'de geride kalan 8 haftada 2 ekip namağlup unvanını korumayı başardı.

Kırmızı Grup'ta mücadele eden Keçiörengücü, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Grupta 6 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan başkent ekibi, 20 puanla zirvede yer alıyor.

Beyaz Grup'ta ise liderliği bu hafta Gümüşhanespor'a kaptıran Şanlıurfaspor, henüz yenilgiyle tanışmadı.

Gümüşhanespor'un bir puan gerisinde 2. sırada haftayı kapatan Şanlıurfaspor, 5 maçını kazanırken, 3 kez de eşitliği bozamadı.



Yeni stadına kavuşan Sakaryaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlikle namağlup takımlardan bir diğeri olmayı başardı. Sakaryaspor 14 puanla 6. sırada yer alıyor.



TFF 3. LİG'DE 4 TAKIMIN BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Üç grupta 54 takımın mücadele ettiği TFF 3. Lig'de 4 ekip, sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.

1. Grup'ta namağlup takım bulunmazken, 2. Grup'ta yenilgi yüzü görmeyen Turgutluspor, Pazarspor ve Darıca Gençlerbirliği ilk 3 sırayı oluşturdu.

3. Grup'ta ise Çorum Belediyespor, yoluna namağlup devam eden tek takım konumunda bulunuyor.

Grubun yenilgisiz tek takımı olmasına rağmen bu sezon liderlik koltuğuna oturamayan Çorum Belediyespor, dörder galibiyet ve beraberlikle topladığı 16 puanla 2. sırada yer alıyor.