Samsunspor Stadı'nın çimleri yenileniyor

UEFA Euro 2020 standartlarına göre yapılan 33 bin 919 kişilik son teknoloji akıllı Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun bozulan zemini yerli çimle değiştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından TOKİ'ye yaptırılan 33 bin 919 kişilik Samsunspor'un yeni stadının İtalya'dan getirilen çimleri sadece 5 maç dayanabildi. Zeminde oluşan büyük bozukluklar nedeniyle stat çimlerinin 3'te 1'i, Sakarya'dan getirtilen yerli çimlerle değiştirildi. Çimlerin altında bulunan ince kum tabakası yerini kalın kum tabakasına bıraktı. Zeminin güneş almayan güney bölümü ise dev güneş panelleriyle 24 saat aydınlatılarak canlı tutulmaya çalışılıyor.



"Zemindeki çimin 3'te 1'i değiştirildi"

Stat zemininde yapılan değişikler hakkında bilgiler veren Samsunspor Stat Müdürü Sinan Hacıyunus, "En son sahamızda oynanan Altınordu maçındaki sıkıntıları herkes gördü. Maç esnasında oluşan çim kalkmalarının çalışmaları maçın hemen ardından başlamıştı. Şu ana kadar zemindeki çimlerin 3'te 1'i, zemindeki kumun da tamamı değiştirildi. Kaldırılan çimin yerine yerli bir çim tabakası döşendi. Çimin altındaki ince kumu alarak, daha kalın bir kum yerleştirdik. Şu anda çimin altındaki köklenme durumunu bekliyoruz. Çim işini alan firma tüm hızıyla çimleri yetiştirmeye çalışıyor. Çimin durumunu belirlemek için önümüzdeki hafta testler yapılacak. Ekim ayının sonunda Gaziantepspor ile bir maçımız var. O maçı stadımızda rahat bir şekilde veya en az zararla atlatabilecek miyiz onun gözlemlerini yapacağız. Şu an itibariyle çimdeki köklenmeyi biraz görüyoruz ama tam bir tutunma oluşmuş değil. Hava değişimi ve yağışlar da çim yapısını etkiliyor. Önceden kullanılan çim, sıcak havalarda uyuyan bir yapıya sahipti. Onlardan bir verim alamadık. Burada oynanması düşünülen maç öncesinde uzmanlar gelerek çim hakkındaki son kararını verecekler" dedi.



"Güneş almayan çimler güneş panelleriyle canlı tutulmaya çalışılıyor"

Stadın güney bölümüne neredeyse hiç güneş ışığı gelmediğini ifade eden Hacıyunus, "Stadın güney bölümündeki çimlerin güneş alması konum itibarıyla çok zor. Hemen hemen hiç güneş almıyor. O bölgede güneş panelleri kullanarak oradaki çimlerin uyanmasını ve canlandırmasını sağlıyoruz. Yaz aylarında o bölgeye güneş gelmemesi nedeniyle orada bulunan çimde daha fazla sıkıntı oluyordu. Güneş panelleri, oraya güneş geliyormuş gibi bir etki yaparak çimin kök salmasına yardımcı oluyor. Bu ayrı bir maliyet gerektiriyor ama kapalı statlarda bunu yapmak zorundayız" diye konuştu.

Samsunspor'un yeni stadyumunda eski çimler serildikten sonra sadece 5 maç oynanmıştı. İlk olarak Samsunspor'un Ankaragücü ile oynadığı açılış maçına ev sahipliği yapan Samsun 19 Mayıs Stadyumu daha sonrasında Beşiktaş – Konyaspor Süper Kupa Finali'ne ev sahipliği yapmıştı. Samsunspor daha sonrasında da ligde Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Adana Demirspor ve Altınordu'yu sahasında ağırladı. Samsun ekibi bu stattaki bir sonraki maçını 27 Ekim'de oynayacak.