Şampiyonlar Antep’te

Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımı, Gaziantep'e geldi. 14 kişilik milli takım kafilesi, Gaziantep Havalimanı'nda vatandaşlar tarafından karşılandı. Sevgi gösterileri eşliğinde üstü açık otobüse binen sporcular, 1.5 saat şehir turu yaptı. Tura vatandaşların yanı sıra taksiciler de eşlik etti.