Ampute Milli Takımı Gaziantep'te!

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün 6 sporcusu ile kaleci antenörü Ökkeş Böke'nin de aralarında yer aldığı 14 kişilik milli takım kafilesi, Gaziantep Havalimanı'nda, Şahinbey Belediye Başkanı ve kulüp onursal başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde üstü açık otobüse binen sporcular, yaklaşık 1,5 saat şehir turu yaptı. Şehir turuna vatandaşların yanı sıra taksiciler de eşlik etti.

Başkan Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gururu Ampute Milli Takımı'na 6 sporcu ile bir kaleci antrenörü vererek, kemik kadroyu oluşturduklarını belirtti.





Sporcuların başarılarıyla kendilerini gururlandırdığını belirten Tahmazoğlu, "Biz de onlara güzel bir karşılama yaptık. Şehir turunun ardından ödül törenine geçeceğiz. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Sporculardan Osman Çakmak ise şampiyonluk sürecinde desteklerini esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Belediyelerin destekleriyle tüm Türkiye'yi gururlandırdıklarını dile getiren Çakmak, "Böyle bir gururu Türkiye'ye yaşattığımız için çok mutluyum. Görev verildiği takdirde daha güzel işlere imza atacağız. Gerek şampiyonluk öncesi gerekse sonrasında bize desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.