Video hakem futbolu öldürür
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Video Hakem sistemine karşı olduğunu söyleyip, “Çünkü futbolun güzelliğini öldürür. Kulüpler Birliği istiyor, ocak ayına yetişmesi zor ama uğraşıyoruz” dedi
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, video hakem sisteminden, F.Bahçe- Beşiktaş derbisi hakemi Ali Palabayık'a, yabancı sınırından altyapıya kadar birçok konuda flaş değerlendirmelerde bulundu. Demirören video hakem konusunda, "Video hakem sistemine karşıyım. Çünkü futbolun güzelliğini öldürür. Kulüpler Birliği istiyor, Ocak ayına yetişmesi zor ama uğraşıyoruz. UEFA testlerden sonra onay verecek. Benim şahsi görüşümü soruyorsanız, lig devam ederken sistem değişmez, sezon sonuna kalır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
PALABIYIK DERBİDE HATASIZDI
Kulüplerin ve teknik adamların, sadece hakemlere yoğunlaştığını vurgulayan TFF Başkanı, "Her yerde hakem hatası oluyor. Ama hiçbir ülkede bu kadar tartışılmıyor. Mesela Ali Palabıyık, derbide 7 karar verdi. 5'i doğru, biri yardımcısının hatası (Negredo'nun golü). Diğeri Cenk Tosun'un ayağına basılmasında penaltı olayı. O pozisyon yaşanırken kimse fark etmedi" diye konuştu.
TÜRKLER SAHAYA
Yıldırım Demirören yabancı kontenjanı konusuna da değinirken, 2019'a kadar eski sistemin devam edeceğini açıkladı. TFF Başkanı, "Yabancı oyuncunun gelmesi ile futbolda kalite yükseldi, yerli oyuncu fiyatları düştü. Tribünlerin dolması da kaliteli yabancıdan dolayı. Şu an için sınırsız kaldırılması için yeni bir düzenleme olmaz. Ancak sezon sonu yedek kulübesinde bekleyen yabancı sayısı azaltılabilir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanatları var. Bu beyanatları önemsiyoruz. İlk yönetim kurulu toplantımızda sahadaki Türk oyuncu sayısını nasıl artırırız bunun çalışmasını yapacağız" dedi.
PALABIYIK DERBİDE HATASIZDI
Kulüplerin ve teknik adamların, sadece hakemlere yoğunlaştığını vurgulayan TFF Başkanı, "Her yerde hakem hatası oluyor. Ama hiçbir ülkede bu kadar tartışılmıyor. Mesela Ali Palabıyık, derbide 7 karar verdi. 5'i doğru, biri yardımcısının hatası (Negredo'nun golü). Diğeri Cenk Tosun'un ayağına basılmasında penaltı olayı. O pozisyon yaşanırken kimse fark etmedi" diye konuştu.
TÜRKLER SAHAYA
Yıldırım Demirören yabancı kontenjanı konusuna da değinirken, 2019'a kadar eski sistemin devam edeceğini açıkladı. TFF Başkanı, "Yabancı oyuncunun gelmesi ile futbolda kalite yükseldi, yerli oyuncu fiyatları düştü. Tribünlerin dolması da kaliteli yabancıdan dolayı. Şu an için sınırsız kaldırılması için yeni bir düzenleme olmaz. Ancak sezon sonu yedek kulübesinde bekleyen yabancı sayısı azaltılabilir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanatları var. Bu beyanatları önemsiyoruz. İlk yönetim kurulu toplantımızda sahadaki Türk oyuncu sayısını nasıl artırırız bunun çalışmasını yapacağız" dedi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:01
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